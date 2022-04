Spogliarelli a RAI 2, “Che degrado!”: la nuova trasmissione fa già scandalo

RAI2 ha in serbo nuovi grandi progetti per provare a rilanciare la rete. L’ultima proposta, però, non è ancora realtà ma ha già creato polemiche

Il secondo canale della Rai sta da anni cercando una propria identità e un marchio di indiscussa unicità. Rai2, infatti, negli ultimi anni ha fortemente voluto con sé Stefano de Martino, il ballerino uscito da Amici come concorrente e poi professionista. Il giovane napoletano, infatti, ha scelto la carriera della conduzione e Rai2 se l’è accaparrato, per dare una ventata di aria nuova ai propri programmi.

Dopo Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile, Rai2 ha in serbo un nuovissimo programma, che ringiovanirebbe ancora di più la rete. La trasmissione, però, sta già raccogliendo un quantità smisurata di critiche, nonostante non sia ancora iniziata: ecco perché.

Rai2 propone gli spogliarelli: pubblico in delirio

Quest’anno, Rai2 sta pensando a grandi stravolgimenti. Uno dei più importanti è quello del cambio di conduttori a Made in Sud, il programma che riunisce sul palco comici e attori del Sud Italia. Se fino all’anno scorso al timone c’era Stefano de Martino, quest’anno il ballerino è impegnato con il serale di Amici21. Alla conduzione di Made in Sud ci saranno quindi Clementino, il cantante e Lorella Boccia. Anche lei ballerina professionista di Amici, si è dilettata alla conduzione nel daytime del programma di Maria de Filippi ma questa è la sua vera prima occasione.

Rai2, però, sembra voler andare molto più in là di un semplice cambio di nomi e di volti. Sembra, infatti, che Coletta stia progettando un nuovo show in cui personaggi famosi si diletteranno in spogliarelli eleganti e glamour. L’obiettivo dovrebbe essere quello di sensibilizzare i telespettatori ad esami di prevenzione medica, come aveva provato a fare anche “Le Iene” con il servizio di Aurora Ramazzotti sulla fertilità maschile.

Le genialate di Coletta per risollevare il prime time di Rai2

Ahahahahahah ma che format è? Ci mancava il talent di vip che fanno spogliarelli #AscoltiTv pic.twitter.com/YrlFFucgzh — MasterBB (@MasterAb88) April 15, 2022

Il pubblico ha reagito in modo davvero duro, di fronte a questa proposta. Per ora non si conosce né il titolo né, tantomeno, l’ufficialità della sua realizzazione. Solo all’idea, però, molti telespettatori hanno commentato in modo davvero pesante:

Che degrado — Ninanina👑 🐔🐩 (@Ninanina1215) April 15, 2022

Insomma, le premesse non sono delle migliori per questa nuova idea di Coletta. Chissà se la Rai deciderà di aggiustare il tiro, notando il modo in cui il programma è stato accolto dal pubblico, o se invece lo proporrà ugualmente, sperando di convincere i telespettatori.

