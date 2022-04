Roberta Morise, proposta pazzesca: dopo L’Eredità, ecco la sua vera occasione

L’ex professoressa de L’Eredità è oggi una naufraga de L’Isola dei Famosi. Per Roberta Morise, però, si stanno spalancando porte molto importanti

La showgirl, nota al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di professoressa a L’Eredità, quest’anno si è voluta lanciare in tutto e per tutto. Il primo grande salto l’ha fatto dall’elicottero, sulle Honduras, quando ha deciso di partecipare come concorrente a L’Isola dei Famosi. La sua permanenza non è stata molto lunga, poiché Roberta Morise è stata eliminata una settimana fa.

Sembra, però, che anche solo il fatto di essersi mostrata ed aver permesso di conoscerla più a fondo stia già fruttando. Per lei, infatti, sembra che sia arrivata una proposta pazzesca, che le svolterebbe la carriera.

Roberta Morise vicina a un grande programma televisivo

Il vero lancio di Roberta Morise nel mondo dello spettacolo avviene nel 2004, quando decide di partecipare a Miss Italia. Il concorso di bellezza le frutta una quinta posizione che le permette di farsi vedere e farsi conoscere, dando inizio alla sua carriera televisiva. Nel 2004, infatti, fa la corista a “I raccomandati” di Carlo Conti e sempre lo stesso anno conduce con lui “L’anno che verrà”. Il programma in cui però tutti la ricordano è “L’Eredità”, dove è stata professoressa a fianco di Carlo Conti per ben tre anni.

Dopo l’esperienza nel game show di Rai1, Roberta Morise partecipa a “I migliori anni” e a “Easy Driver”, pubblicando anche un album discografico, nel 2011. Un’altra grande occasione arriva per lei nell’autunno del 2018, quando le viene affidato “I fatti vostri” con Giancarlo Magalli: la coppia lo porterà avanti sino al 2020. Nel 2022, poi, è tornata provvisoriamente a “L’Eredità” per sostituire i due professori, a casa poiché positivi al Covid-19.

Sempre nel 2022, però, Roberta Morise decide di partecipare a L’Isola dei Famosi. L’esperienza non è durata a lungo e, soprattutto, è stata segnata dalle molteplici e accese discussioni con Lory del Santo. Dopo questa partecipazione, però, per Roberta sembra essere arrivata una proposta incredibile. L’estate di Rai1, infatti, proporrà un nuovo programma: “Camper”. Condotto da Nicola Prudente, conosciuto come Tinto, racconterà le vacanze degli italiani.

Sembra che Rai1 stia pensando a un volto femminile da affiancare a Tinto per questo nuovo show. Le alternative sembrano essersi ridotte a due. Da un lato c’è Bianca Guaccero, che dovrà lasciare definitivamente Detto Fatto. L’altra ipotesi, invece, è proprio quella di Roberta Morise, fresca di Isola dei Famosi. Per ora non si sa ancora niente, ma per la Morise potrebbe essere un vero slancio di carriera.

