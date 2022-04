“Perché, che c’è di male?”: Nicola Savino fuori di testa, post puntata a luci rosse [VIDEO]

L’opinionista Nicola Savino compie un gesto folle dopo la puntata de L’Isola: l’imbarazzo di Ilary diventa virale.

Il conduttore e autore toscano Nicola Savino affianca Ilary Blasi e la collega Vladimr Luxuria nello studio de “L’Isola dei Famosi“. Il terzetto, ormai collaudato e inseparabile, commenta con arguzia e ironia le gesta dei naufraghi di Cayo Cochinos, e accompagna gli spettatori nel racconto delle avventure a Playa Acopiada.

Nicola, forte anche della sua esperienza in radio, non si presenta come un personaggio rigido e formale, e scherza spesso sui propri difetti, creando siparietti esilaranti in diretta. Anche quando le telecamere si spengono, però, Savino non smette di intrattenere e scioccare anche i colleghi de “L’Isola“: nelle ultime ore ha compiuto un’incursione “a luci rosse” nel camerino di Ilary Blasi.

Nicola Savino in mutande da Ilary Blasi: il filmato è tutto un programma

Dopo l’ultima diretta, Nicola Savino ha deciso di dar spettacolo, a beneficio degli spettatori e della conduttrice. Mentre Ilary, infatti, si rilassava in camerino dopo il prime time, l’opinionista si è presentato al suo cospetto in mutande e canottiera intima. La conduttrice romana è scoppiata in una fragorosa risata, filmando il tutto con il suo smartphone, ed esortandolo: “No dai, ti prego, Nicola!“.

Il conduttore radiofonico, per nulla imbarazzato, ha invece sfoggiato le sue grazie, sottolineando la pancetta prominente. “Eh beh, che c’è di male?“, ha replicato ridendo il commentatore, scatenando l’ilarità anche tra i collaboratori presenti nel camerino di Ilary. Ecco l’esilarante clip dell’incursione di Nicola:

Lo show quando finisce lo deciderà sempre Ilary #isola pic.twitter.com/VMZ5xM2yXn — ciccio; ☁️ (@ciccio_co) April 14, 2022

Per completare il quadro mancava solamente la presenza di Vladimir Luxuria: anche la frizzante opinionista offre spesso contributi divertenti nelle dirette del prime time. La stessa ha infatti confidato di tramandare un rito molto particolare prima di ogni diretta televisiva. Anche i colleghi sono stati coinvolti in questo curioso rituale e ora, a quanto pare, Ilary, Nicola e Vladimir si ritrovano ad accarezzare pelo di cozza prima di ogni puntata. Tale solenne momento, secondo Luxuria, servirebbe ad attrarre le energie positive e a focalizzare i propri desideri. A giudicare dal connubio vincente tra i tre, sembrerebbe che il pelo di cozza porti davvero fortuna. Aspettiamoci nuovi siparietti e colpi di scena nello studio di Mediaset: con Nicola, Ilary e Luxuria non ci si può certo annoiare!

