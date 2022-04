Oroscopo Branko di sabato 16 aprile: amore e lavoro segno per segno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Oggi sei effervescente, l’aria di festa rallegra il tuo umore: approfittane per distendere i nervi.

Toro – Sei esigente con il partner e alle volte non comprendi fino in fondo le motivazioni di alcuni suoi comportamenti. Belle novità all’orizzonte.

Gemelli – La Pasqua porterà dei buoni consigli, la tua vita sta attraversando un momento di cambiamento. Attenzione a non esagerare con il cibo.

Cancro – Sei una persona sensibile e questa tua caratteristica oggi non ti farà passare inosservato: le feste ti regaleranno delle belle emozioni.

Leone – Non lasciare che i cattivi pensieri offuschino la tua mente. Goditi le festività pasquali in compagnia di chi ami e lo spirito ne uscirà più forte.

Vergine – Le giornate in arrivo sono ricche di buone intuizioni, se qualcosa non ti torna saprai trovare abilmente il bandolo della matassa.

Bilancia – Le feste parlano d’amore: se sei single guardati attorno mentre se vivi una storia di lunga data le novità sono dietro l’angolo.

Scorpione – Ti piace andare a fondo nelle cose e questa caratteristica ti accompagnerà anche durante le feste. Attenzione a non accedere nell’analisi di fatti o situazioni.

Sagittario – Finalmente puoi staccare la spina dai numerosi impegni lavorativi che ultimamente costellano la tua giornata. Quelli a venire, sono senz’altro dei momenti positivi.

Capricorno – Cerca di non dare adito a piccole tensioni che potrebbero scatenarsi in famiglia. La Pasqua sarà foriera di belle soddisfazioni personali.

Acquario – Queste festività ti mettono in una luce diversa rispetto agli altri e sarai caratterizzato da un forte fascino. Favoriti gli incontri.

Pesci – Buone notizie in arrivo: sul fronte lavorativo qualcosa si sta finalmente muovendo! Approfitta di queste festività per rilassarti un po’, ne hai bisogno.

