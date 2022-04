“Non è stata corretta!”: Guendalina Tavassi vittima di una grave irregolarità, parte la denuncia ufficiale

Rilevata una palese scorrettezza nei confronti di Guendalina Tavassi, richiesti provvedimenti immediati per risarcire la naufraga.

L’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi” ha riservato momenti al cardiopalma sia per i naufraghi, che per gli spettatori italiani. Gli occupanti di Cayo Cochinos si sono infatti confrontati in pesanti discussioni, e gli equilibri in Honduras cambiano di giorno in giorno.

Nello scorso prime time, Ilary Blasi aveva annunciato che il cast sarebbe stato diviso in due squadre contrapposte, rompendo le coppie preesistenti nel gioco. In tal modo sono sorte le fazioni dei “Tiburon” e dei “Cucaracha“, costrette a sfidarsi ad ogni puntata per ottenere ricompense e il prestigioso ruolo di leader, con la conseguente immunità dalle nominations. A sfidarsi durante l’ultima prova leader sono state Estefania Bernal per la squadra dei “Tiburon“, e Guendalina Tavassi, recante lo stendardo dei “Cucaracha“. La prova è stata vinta dalla modella argentina, ma il pubblico ha rilevato una palese anomalia, e chiede l’intervento di produzione e opinionisti.

“Non è giusto perdere così!”: il pubblico si schiera compatto con Guendalina Tavassi

Le due naufraghe si sono fronteggiate nell’impegnativa prova del “girarrosto“, in cui devono rimanere sospese e avvinghiate a un gigantesco perno rotante, finché una delle due non ceda per sfinimento. Questa è una delle prove più sfiancanti, perché richiede controllo di addominali, gambe, spalle e braccia; bisogna inoltre mantenere una concentrazione costante, e non sottostimare mai l’avversario.

Se inizialmente Estefania sembrava in forte difficoltà e gemeva appesa al palo, le due si sono date strenua battaglia, avvicinandosi però troppo al sostegno centrale della struttura. Alvin ha allora raccomandato dalla riva alle due contendenti di allontanarsi dal palo verticale, e Guendalina ha prontamente obbedito. Tale mossa, però, ha sbilanciato la naufraga, che ha gradualmente perso la presa sui sostegni, rovinando dopo qualche istante in mare.

Tale avvenimento ha permesso a Estefania di guadagnare una sudata vittoria, ritenuta però immeritata e disonesta dagli spettatori. Mentre Guendalina ha infatti rispettato in modo ligio le indicazioni di Alvin, Estefania avrebbe mantenuto la sua posizione, rimanendo solidamente abbarbicata sul palo centrale. Sul web sono quindi fiorite le richieste di revisionare la vittoria di Estefania, revocando così i privilegi conseguiti dopo la prova. Richiesto anche l’intervento dell’opinionista Vladimir Luxuria:

@vladiluxuria

Sappiamo che ci leggi, dì che Guendalina è caduta per seguire le regole di Alvin a differenza di Estefania e che non è giusto perdere così.

Sei dalla parte dei giusti, ti prego dillo!#isola — Alessia Romeo (@AlessiaRomeo99) April 14, 2022

E ancora:

La sfida non è stata corretta perché Alvin ha detto di allontanarsi dal palo e Guendalina l’ha fatto e per questo ha perso l’equilibrio, invece Estefania è rimasta attaccata al palo e non è corretto, doveva staccarsi come era stato detto ma ovviamente non lo fanno notare.#isola — p_marika_00 (@sapiss_00) April 14, 2022

La produzione deciderà di assegnare una penalità alla squadra dei “Tiburon“?

The post “Non è stata corretta!”: Guendalina Tavassi vittima di una grave irregolarità, parte la denuncia ufficiale appeared first on Ck12 Giornale.