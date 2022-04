la-rai-l’ha-combinata-grossa:-“che-idea-tremenda!”,-non-era-mai-successo-prima

La RAI sta vivendo ore letteralmente da incubo. La scelta sembra ormai definitiva e manca poco per vederla realizzata: durissimi i commenti

Il secondo canale della Rai sta vivendo anni di forte rivoluzione. In particolare, Rai 2 sta cercando di trovare una propria strada ben definita, con prodotti che la identifichino e la rendano unica nel suo genere. Uno dei protagonisti di questo cambio di rotta è Stefano de Martino, al quale la rete negli anni ha affidato alcuni degli show innovativi come Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile.

Nelle ultime ore, però, Rai 2 sembra che ha approvato una proposta che ha fatto storcere il naso a tutti i telespettatori. I commenti sono durissimi, ma ormai sembra tutto definitivo: ecco cos’è successo.

Rai 2 lo proporrà il 29 maggio: “Per carità!”

Il 29 maggio si celebrerà la Festa della Lombardia. Questa data è stata scelta per ricordare la battaglia di Legnano, avvenuta proprio in quello stesso giorno nel 1176. Per celebrare questo evento, Rai 2 ha pensato a una serata unica nel suo genere, che però sta scatenando molte polemiche. Per la seconda serata, infatti, sembra che si stia progettando una sorta di “Made in Sud” in versione Nord, con comici lombardi e del Nord Italia.

“Made in Sud” è uno show di Rai 2 incentrato sulla comicità e sull’ironia e porta sul palco comici meridionali, andando a creare un clima divertente e celebrativo dei caratteri del Sud Italia. Fino all’anno scorso, al timone del programma c’era Stefano de Martino. Quest’anno il conduttore e ballerino napoletano, impegnato con il serale di Amici, ha lasciato il posto a Lorella Boccia e Clementino. La proposta di Rai 2 di lanciare un “Made in Nord” per creare un contraltare alla famosa trasmissione comica ha scatenato tantissime polemiche.

Sui social, infatti, i molti telespettatori non si sono fatti mancare l’occasione di criticare questa scelta. Nonostante il nome del programma non sia ancora stato confermato, sembra evidente la volontà di rimarcare una già ben percepita distanza tra Nord e Sud Italia:

Per carità, perché pensare a nuove idee quando possiamo continuare a costruire un’intera identità su una competizione mai richiesta con il meridione? — ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ (@Apollyneo) April 14, 2022

Secondo altri telespettatori, la Rai dovrebbe concentrarsi nel pensare e sviluppare nuovi format in cui la diversità e le differenze siano valori aggiunti:

Che idea tremenda.

Ma in Rai non ci sarebbe una direzione dedicata allo sviluppo di Nuovi Format? — GigiGx (@GigiGx) April 14, 2022

Insomma, le critiche sono copiose, ma sembra che questo show sia stato confermato. Chissà se Rai 2 cambierà idea dopo i duri commenti ricevuti.

