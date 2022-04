Ilary Blasi, nuovi guai in vista: “Regolamento violato”, è successo il fattaccio

Nessuna tregua per la conduttrice Ilary Blasi: si preannunciano altre avversità a Cayo Cochinos, provvedimenti severi in atto.

La conduttrice romana Ilary Blasi sta per affrontare nuove dinamiche nel suo survival game “L’Isola dei Famosi“. Dopo il pasticcio mediatico legato al presunto tradimento del marito Francesco Totti, il reality della Blasi sta affrontando un percorso piuttosto impervio. Dopo i violenti nubifragi, che hanno costretto la produzione ad evacuare Playa Acopiada, e le polemiche legate alle dichiarazioni di Floriana Secondi, sorgono nuovi retroscena.

Durante l’ultimo prime time, la conduttrice ha comunicato al cast la decisione di sciogliere le coppie preesistenti, dividendo i concorrenti in due squadre contrapposte. Tale fazioni sono denominate “Tiburon” e “Cucaracha“, e non hanno facoltà di scambiarsi parola, né di porgersi reciproco aiuto. Durante le ultime ore un concorrente ha però infranto il regolamento, e i provvedimenti dispensati dalla produzione si sono rivelati durissimi.

Ilary Blasi, punizione severa per i “Tiburon” dopo lo sgarro

Le fazioni rivali, come già detto, non possono offrire mutuo aiuto agli avversari, e devono mantenere il voto del silenzio con la concorrenza. Durante l’ultimo prime time, a vincere la prova leader è stata la coppia composta da Roger Balduino ed Estefania Bernal, garantendo l’immunità a tutta la squadra dei “Tiburon“. Proprio la modella argentina, però, ha nelle ultime ore infranto il regolamento, guadagnando una pesante sanzione, che si è riflessa anche al resto della squadra.

Secondo le prime indiscrezioni, sembra che Estefania abbia tentato di comunicare con i rivali della squadra “Cucaracha” durante la notte, ma gli operatori in servizio l’hanno inevitabilmente colta in flagrante. La produzione ha così decretato una solenne punizione per il gesto, arrivando a privare del fuoco l’intera squadra dei “Tiburon” per 24 ore. La modella si è dichiarata mortificata per la penalità assegnata al suo team, e ha letto con dispiacere il comunicato, pervenuto ad entrambe le squadre su due pergamene.

Le polemiche sorte dal gesto penalizzante di Estefania si sommano ai rumors dell’ultimo prime time: Antonio Zequila aveva infatti mosso pesanti accuse nei suoi confronti durante la diretta. Secondo l’ex naufrago, infatti, la relazione tra la modella e Roger Balduino non sarebbe sincera e cristallina. Estefania avrebbe infatti dichiarato il suo interesse per Jeremias Rodriguez durante la sua permanenza in albergo, snobbando bellamente il suo attuale compagno. E’ stata quindi bollata come stratega e manipolatrice, e la sua immagine del reality al momento sembra piuttosto compromessa. Che succederà nel prossimo appuntamento con “L’Isola“?

The post Ilary Blasi, nuovi guai in vista: “Regolamento violato”, è successo il fattaccio appeared first on Ck12 Giornale.