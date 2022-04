Fiasco clamoroso per Rudy Zerbi, sorpresa umiliante: è successo di nuovo

Il coach di Amici non la sta passando molto bene. Rudy Zerbi l’ha fatto di nuovo, oltre al danno la beffa: ecco cos’è successo

Storico professore di canto di Amici di Maria de Filippi, Rudy Zerbi negli anni ha lanciato grandi cantanti, che oggi dominano le classifiche. Ultimo, solo temporalmente, è Sangiovanni: il giovanissimo cantante veneto è oggi in cima a tutte le classifiche ed è un grande orgoglio, per Zerbi.

Nelle ultime settimane, però, è successo qualche sta mettendo a dura prova i fan del coach. Come qualche anno fa, è successo nuovamente: per Rudy Zerbi le cose si mettono male ma, per qualcuno, è un buon segno. Ecco cos’è successo.

Rudy Zerbi, due studentesse criticate oggi svettano

Il coach di canto di Amici, negli anni, si è letteralmente schierato a favore di molti concorrenti. Rudy Zerbi, infatti, quando si convince del talento di uno specifico concorrente fa di tutto per aiutarlo a risaltare e a crescere, contro critiche e commenti negativi. Uno di questi fu proprio Sangiovanni, durante la scorsa edizione di Amici. Anni fa, per esempio, tra le sue predilette c’era Annalisa Scarrone, che spesso e volentieri ha definito come “l’alunna modello”.

Così com’è convinto nel tutelare i concorrenti in cui crede, è spesso lapidario nei confronti di chi invece non lo convince. In questo senso, sono stati altrettanti tanti i cantanti e le cantanti che han dovuto perennemente lottare con Rudy Zerbi. Nel corso delle diverse edizioni, sono molti i nomi che si potrebbero portare come esempio. Ultimamente, uno dei ragazzi che ha più subito i suoi commenti è stato Aka7even, un concorrente di Anna Pettinelli.

Storicamente, però, c’è soprattutto una cantante che non è mai stata capita da Rudy: Emma Marrone. La cantante salentina, quando era ad Amici, ha subito i duri commenti del coach di canto. Ultimamente, però, Rudy ha ammesso che questo è proprio uno dei pochi rimpianti che ha: il fatto di non averne capito immediatamente il talento. Un’altra cantante criticata da Rudy fu Emma Muscat, della quale disse che non avrebbe mai comprato il biglietto per un concerto.

Proprio nelle ultime settimane, però, Emma Muscat è stata scelta come cantante che rappresenterà il suo paese, Malta, all’Eurovision Song Contest. Immediati i commenti dei fan della cantante, che sottolineano come Zerbi a volte sbagli tiro:

Non solo Emma Marrone. Uno dei talenti misconosciuti da quella lince di @RudyZerbi: la Muscat sarà all’Eurovision. Elena Manuele invece sarà protagonista di un musical in Francia. Direi che #alexwyse come talento misconosciuto da Zerbi è in buona compagnia😆#amici21 @lcuccarini https://t.co/ogjZEPRxr5 — MangelaVilo 🇺🇦 (@MangelaVilo) April 14, 2022

Molti fan di Amici21, poi, vedono questi due colossali errori come un buon segno per gli attuali cantanti poco apprezzati da Rudy. Uno di questi è Alex, concorrente della squadra di Lorella Cuccarini spesso preso di mira dal coach.

