“ennesima-figura-di-mer*a!”:-vuole-demolire-jeremias-rodriguez,-tra-i-due-scatta-il-regolamento-di-conti

Jeremias Rodriguez raccoglie critiche velenose da parte di un ex compagno di avventura: tracollo di consensi per lui.

Momenti duri per il fratello d’arte Jeremias Rodriguez. Il naufrago argentino, approdato a Cayo Cochinos in compagnia del padre Gustavo, si è subito distinto per il temperamento nervoso e l’attitudine a voler imporsi sui compagni di avventura.

Durante le prime settimane in Honduras l’abbiamo visto scontrarsi duramente con parecchi isolani, nonostante si fosse qualificato come leader dopo alcune prove de “L’Isola“. Le ultime zuffe, in ordine cronologico, sono state con Edoardo Tavassi e, come nelle puntate precedenti, con l’attore Nicolas Vaporidis. Ilary Blasi nell’ultimo prime time ha convocato entrambi nella Tana dei Serpenti, mandando in onda una clip in cui i due si si fronteggiavano, ma il confronto non è servito a sedare gli animi. Jeremias ha infatti concluso stizzito: “E’ un fenomeno, ha vinto lui! Avete tutti ragione!“. In seguito, Rodriguez Jr. si è visto nominato dai compagni di Playa Acopiada, mentre il padre è stato eliminato al televoto, ed è stato perciò relegato nell’isola succursale. Un ex naufrago ha colto la palla al balzo per emettere una dura sentenza sull’isolano argentino.

Luca Vismara senza freni su Jeremias Rodriguez: “L’ha fatta ancora peggio!”

A sparare a zero sull’ex compagno a “L’Isola dei Famosi” è Luca Vismara, con cui Jeremias ha condiviso l’esperienza a Cayo Cochinos nel 2019. L’ex talento di “Amici“, emerso nella diciassettesima edizione del talent, ora scala autonomamente le classifiche europee, e si è saldamente installato su Spotify. Molto attivo sui social, Luca non perde l’occasione per demolire Jeremias, proponendo ai follower un tweet al vetriolo: “Ce ne voleva per Jeremias fare un’isola peggiore di quella che abbiamo fatto insieme, ma devo dire che invece ci è riuscito benissimo a farla ancora peggio!“. Un utente concorda pienamente: “Non ha perso l’occasione per fare l’ennesima figura di m…“.

Non ha perso l’occasione per fare l’ennesima figura di m. — Vanna Canova (@Vnn_cnv) April 14, 2022

Le polemiche su Jeremias fioriscono a non finire: solamente nella scorsa puntata, il naufrago aveva accusato Edoardo Tavassi di farsi mantenere dalla sorella Guendalina. Il web è immediatamente insorto, rilevando che Jeremias sarebbe probabilmente un emerito sconosciuto, se non fosse per la popolarità della sorella Belen, tacciandolo quindi di ipocrisia. A questo si somma il carattere roccioso e talvolta indisponente del giovane rampollo Rodriguez, e le ultime nominations potrebbero rappresentare per lui una potenziale Caporetto. Quale sarà l’esito del televoto? I Rodriguez sono destinati a ritornare in Italia in fretta e furia?

The post “Ennesima figura di mer*a!”: vuole demolire Jeremias Rodriguez, tra i due scatta il regolamento di conti appeared first on Ck12 Giornale.