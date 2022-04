Bianca Guaccero fregata sul più bello: “Non ci sarà”, grande amarezza per lei

Brutto colpo per Bianca Guaccero. La showgirl e conduttrice non ci sarà, la notizia già circolava ma ora è arrivata l’ufficialità

La showgirl è da diversi anni su Rai2, al timone di un noto programma del pomeriggio. Nella carriera di Bianca Guaccero, però, sono molte le attività e le soddisfazioni che si è presa. Negli ultimi anni l’abbiamo vista nei panni di conduttrice, ma in realtà è un’artista poliedrica dalla voce sensazionale. Nella sua carriera, poi, c’è stato spazio anche per il cinema e la televisione, in cui si è dilettata con successo come attrice.

Dopo tanti anni, però, ora arriva un deciso e fermo stop. Un brutto colpo per lei e per la trasmissione: per ora, nel suo futuro, non si prevede nessun progetto alternativo.

Bianca Guaccero, brutta decisione che peserà molto

Bianca Guaccero ha iniziato la carriera televisiva come attrice. Il debutto, in realtà, è avvenuto al cinema con “Terra Bruciata” nel 1999, di Fabio Segatori. Di anno in anno, poi, partecipa sempre a più film e produzioni televisive, oltre che teatrali e si diletta in alcuni programmi anche come cantante. La prima esperienza da conduttrice arriva nel 2008 quando, con Piero Chiambretti e Pippo Baudo, conduce il Festival di Sanremo. Nel corso degli anni, Bianca Guaccero non ha mai voluto scegliere tra la carriera di attrice e quella di conduttrice, alternandole sempre con stile.

A Detto Fatto, la Guaccero è arrivata nel 2018. Il programma è nato nel 2013 con Caterina Balivo, che l’ha condotto sino al 2017. Si tratta di uno show di genere factual, concentrato soprattutto su tutorial che i telespettatori possono seguire, a casa, per migliorare il proprio ambiente domestico o per dare sfogo alla creatività. Momenti precisi sono poi dedicati alla moda, al gossip e alla cultura generale, in uno show pomeridiano che di anno in anno ha sempre convinto molti telespettatori.

Quella del 2021/2022 è la decima edizione dello show. Bianca Guaccero, affiancata da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi ha fatto di tutto per cercare di mantenere alto l’interesse del pubblico, ma quest’anno qualcosa è andato storto. Gli ascolti, infatti, non sono mai effettivamente decollati, nonostante un totale restyling dello studio. Anche per questo motivo, la Rai ha deciso di cambiare conduttrice: brutto colpo per Bianca Guaccero che, dopo tanti anni, deve abbandonare gli studi di ciò che è diventata casa. Uno dei nomi che sembra essere vicino a “Detto Fatto” è quello di Mia Ceran, papabile nuova presentatrice.

