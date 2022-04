Bevi acqua a stomaco vuoto tutte le mattine: questo è quello che succede al tuo corpo

Scopriamo insieme tutti i benefici di bere un bicchiere di acqua a stomaco vuoto: ecco perché è importante inserire questo piccolo gesto nella nostra routine.

A volte anche il gesto più semplice può comportare effetti notevoli sul nostro benessere: l’avreste mai detto che un semplice bicchiere d’acqua al mattino può migliorare nettamente le vostre giornate? Si tratta di una sana abitudine, a cui però non è immediato il ricorso: come ben sappiamo l’acqua è fonte di vita, ma scegliere di assumerla al risveglio, e a stomaco vuoto, ha notevoli ripercussioni benefiche sull’organismo.

I 10 effetti benefici di un bicchiere d’acqua al mattino

Assumere un bicchiere d’acqua immediatamente dopo il risveglio, e quindi a stomaco vuoto, aumenta drasticamente la velocità del cervello. Questo elemento, infatti, è ricco di elettroliti, in grado di accelerare gli impulsi nervosi, e migliora quindi le prestazioni cerebrali. Svolge inoltre un’azione disintossicante: l’acqua è in grado di lavare via le tossine dall’organismo, e svolge perciò un’importante funzione depurativa, anche per reni e fegato.

Incredibile a dirsi, ma l’assunzione di acqua al mattino può anche servire per scongiurare il rischio di cancro. Secondo alcuni studi, infatti, una frequente minzione riduce il rischio fino al 50% di contrarre tale patologia, soprattutto nel caso di seno e colon. Agevola inoltre la perdita di peso: l’acqua velocizza il metabolismo, aiutando lo smaltimento dei cibi assunti in precedenza, e svolge anche una notevole funzione riempitiva e saziante. In caso di stanchezza, l’acqua è sempre un toccasana. Questo prezioso liquido, vitale per l’organismo, previene i sintomi da disidratazione, che è la causa principale di affaticamento e spossatezza.

Emicrania: che incubo! Eppure l’acqua, anche in questo caso, si rivela l’alleato in pole-position per mal di testa e fastidiose cefalee. Mantenere l’organismo idratato contribuisce a sedare il dolore, e agisce in modo naturale e immediato, a differenza dei farmaci appositi. Idratarsi è vitale anche in caso di hangover: dopo una nottata brava a base di alcol e divertimento, capita spesso che l’organismo sia piuttosto provato. In questi casi, provate a bere al risveglio un abbondante bicchiere di acqua: i risultati vi stupiranno!

Anche la pelle ne trae impagabili benefici: un’epidermide idratata è al riparo da invecchiamento precoce, e si mostra al massimo del suo splendore ai nostri occhi. L’acqua favorisce inoltre i processi digestivi, prevenendo la stipsi e favorendo le funzioni di fegato e reni. Ultimo, ma non ultimo, protegge articolazioni e cartilagini: queste ultime sono infatti composte all’80% da acqua, e tenerle costantemente lubrificate previene infiammazioni e dolori articolari.

Vi servono altri motivi per accogliere questa abitudine di benessere? E’ il caso di rivoluzionare il detto, altro che mela: un bicchiere d’acqua al giorno toglie il medico di torno!

