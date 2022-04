Roma, 15 apr. (Adnkronos) – I disservizi che si sono verificati tra le 11.45 e le 12.15 in varie zone d’Italia per quanto riguarda i pagamenti con carte e bancomat che passano attraverso i circuiti gestiti da Nexi sono stati risolti e i servizi sono stati ripristinati. Lo riferisce Nexi. Probabilmente i problemi sono stati legati all’alto numero delle transazioni dovuto al periodo di Pasqua anche se sono in corso ancora delle verifiche. Comunque si esclude che sia legato ad un attacco hacker.