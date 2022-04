amici,-“pensavo-di-svenire”:-la-confessione-di-luigi-e-il-panico-di-maria-de-filippi

Maria De Filippi e Luigi Strangis insieme per una lunga chiacchierata. È accaduto nel daytime di Amici di venerdì 15 aprile, quando l’allievo ha svelato alla conduttrice di Canale 5 qualche dettaglio in più sull’amicizia con Alex. I due infatti spesso litigano e molti si chiedono cosa ci sia dietro. “Cerco di rilassarmi. Lo devo fare per il diabete. Se mi faccio prendere dall’adrenalina o dalle emozioni incide sulla glicemia, è per questo che io spesso… Relax. L’adrenalina non fa fare effetto all’insulina, quindi sale la glicemia”, ha ammesso promettendo di calmarsi.

Il ragazzo aveva già affrontato il tema, rivelando che il diabete è venuto quando aveva 16 anni. “Sono stati cinque mesi senza macchinetta. Il medico non mi diceva che avevo il diabete, mi diceva che era lo sviluppo, che stavo crescendo. All’inizio non è facile, reagisce ogni persona a modo diverso, è molto personale”.

Poi la De Filippi ha voluto rivelare una sua esperienza: “Eravamo in diretta. Avevo la sensazione di svenire, che stesse per succedere. Sono scappata. C’era Zanforlin accanto a me, ho detto vai avanti tu e sono scappata fuori. Mi sono fatta misurare la pressione e ho visto che non era così, poi sono rientrata. Mi sono trascinata per un anno questa paura. Se l’avessi tutti i giorni non sarebbe facile”. Un racconto che la conduttrice ha voluto affidare al ragazzo nella speranza che potesse sollevarlo.