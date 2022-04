Veronica Gentili ha fatto colpo: “E’ arrivato il sì”, la lieta novella per lei

La conduttrice Veronica Gentili raccoglie un risultato clamoroso per la sua carriera: è arrivato il momento di puntare in alto.

Veronica Gentili intrattiene milioni di spettatori ogni sera con il suo talk-show di approfondimento “Controcorrente“. Dotata di dialettica fluente e di indubbia sagacia giornalistica, la conduttrice regge il timone con fermezza e garbo, senza farsi sopraffare dagli animati ospiti.

Per Veronica sta per cominciare una nuova avventura, che rappresenterà sicuramente un valore aggiunto nel proprio curriculum lavorativo: secondo alcune indiscrezioni, la giornalista è pronta ad affrontare anche il mondo del gossip.

Veronica Gentili: tuffo estivo nel parterre di Barbara D’Urso

Secondo il giornalista Mattia Buonocore, il palinsesto estivo di Mediaset riserverà molte sorprese ai telespettatori. L’emittente sembra aver già stilato la lista di nomi atti a sostituire i conduttori storici delle trasmissioni di punta. Le ferie estive, infatti, saranno occasione di relax per i padroni di casa, e un banco di prova importante per gli esordienti.

Secondo Buonocore, che ha diffuso l’indiscrezione in una storia di Instagram, Veronica Gentili è la prescelta: sarà lei a cogliere lo scettro della mattatrice Barbara D’Urso, avvicendandosi alla conduzione dell’ormai storico “Pomeriggio 5“. Il format, in onda nel tardo pomeriggio, esplora fatti di cronaca e perle di gossip in salsa italiana, e intrattiene milioni di spettatori durante i preparativi per il pasto serale. La Barbarella nazionale, già impegnata con “La Pupa e il Secchione“, potrà godersi le vacanze in tutto relax, studiando la sua “supplente” con divertito distacco. Data l’elevata professionalità della conduttrice partenopea, non è escluso che dietro alla scelta di Veronica Gentili ci sia proprio lei.

Le altre novità in seno di Mediaset sono, rispettivamente: Francesco Vecchi al timone di “Controcorrente“, sostituendo per l’appunto la Gentili, e Federico Gatti a “Mattino 5“, scivolando al posto del succitato conduttore. Saranno i risultati dello share a decretare il successo, o meno, del cambio di conduzione: per raccogliere i primi risultati occorrerà attendere l’autunno venturo. In ogni caso Veronica Gentili ha tutte le qualifiche per mietere ottimi risultati a “Pomeriggio 5“. Oltre all’aspetto, decisamente affascinante, possiede anche l’intuito per centrare gli argomenti caldi del momento. Nonostante il confronto con Barbara D’Urso possa rappresentare un ostacolo impervio, siamo sicuri che Veronica raccoglierà il guanto di sfida con grinta e motivazione. Ne seguiremo le mosse nella programmazione estiva del format pomeridiano di Mediaset.

