Oroscopo Paolo Fox di venerdì 15 aprile: lavoro e amore alla grande. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Nuovi incontro in arrivo per chi è single! Il lavoro migliora nonostante le difficoltà, soprattutto per chi è in proprio.

Toro – Attendete e siate pazienti in amore, solo così eviterete le discussioni. Il lavoro ti logora: colpa della mole di lavoro e delle pressioni che ricevete.

Gemelli – Da questo pomeriggio siete molto energici: le avventure sono favorite, ma voi cercate qualcosa di serio. Sul lavoro ci sono transiti difficili nelle collaborazioni, però le cose si stanno aggiustando.

Cancro – Ci sono degli influssi che portano dei cambiamenti sia in amicizia che in amore. Se lavorate in società potreste voler ricominciare da capo: è un momento di riscossa che dice addio ai problemi.

Leone – C’è tanta voglia di amare, questo è un buon periodo per chi si ama davvero e anche per chi cerca l’amore. Tante novità sul lavoro per i giovani.

Vergine – Siete tesi interiormente, non esasperate le situazioni. La tensione c’è anche sul lavoro e se non avete un bel rapporto con il capo dovrete misurare le parole.

Bilancia – La Luna è nel vostro segno e vi aiuta a superare le incomprensioni con il partner. Se avete un’attività indipendente o avete fatto una richiesta è in arrivo una buona proposta.

Scorpione – Pensate bene prima parlare. Siete un po’ spossati e stanchi. Prendete tempo in amore. Se siete schiacciati dal lavoro fate altro.

Sagittario – E’ il momento di tirare le somme su quanto accaduto in amore: siete più sereni, la situazione è cambiata tanto. Sul lavoro potrebbero esserci cambiamenti e potreste ottenere benefici da altri.

Capricorno – Oggi siete polemici: rimetterete in discussione un rapporto. Attenzione alle parole che usate. Se avete un esame in vista meglio rimandarlo di qualche giorno.

Acquario – Avete voglia di tornare sui vostri passi in amore, ma attenti agli errori che avete commesso. Sono in arrivo possibilità di promozioni e buone proposte!

Pesci – In amore vi sentite realizzati, come se vi foste lasciati alle spalle alcune problematiche. La vostra intuizione lavorativa è eccezionale!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di venerdì 15 aprile: lavoro e amore alla grande proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.