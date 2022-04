Oroscopo Barbanera di venerdì 15 aprile: alti e bassi per molti segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – La vostra disponibilità al dialogo è genuina e nonostante i modi un po’ bruschi, riuscirete ad abbattere qualche muro per dare una scossa agli affari.

Toro (21/4 – 20/5) – Serie di messaggi rassicuranti inviati e ricevuti dalla Luna in Vergine. Concretezza nelle azioni, progetti ben radicati e attentamente vagliati.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Aspetti celesti che mal si accordano con la vostra indole aerea. Le questioni pratiche sono realisticamente al di là della vostra portata.

Cancro (22/6 – 22/7) – Ma che bel giovedì vi aspetta! Foriero di ottime notizie, di informazioni utilissime per la professione e di grandi novità in ambito sentimentale.

Leone (23/7 – 23/8) – Atmosfera discreta per il tono emotivo e molto soddisfacente per le finanze. La situazione, nonostante le vostre previsioni, è ben solida. Un bel sollievo.

Vergine (24/8 – 22/9) – La Luna passeggia nel vostro segno accolta da Plutone, mentre Nettuno e Giove le voltano le spalle. Prospettive di successo, ma ci vuole lucidità.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Calma piatta, ma almeno nessuna fatica in vista. Per mettervi a lavorare, aspettate l’ispirazione o meglio vi trastullate, tanto il weekend è vicino.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Nella coppia è guerra dichiarata, ma la tensione non trapela all’esterno. Con amici e conoscenti vi interfacciate con garbo e sicurezza in voi stessi.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La professione è il punto fermo odierno. Tutto il resto dovrà o potrà attendere, ma già per il fatto di avere un’occupazione, vi ritenete fortunati.

Capricorno (22/12 – 20/1) – La Luna in Vergine armonica a Plutone è un semaforo verdissimo per la vostra attività. Proposte interessanti, aspirazioni ambiziose ormai prossime alla meta.

Acquario (21/1 – 19/2) – L’arma vincente, per appianare dissapori, disarmonie, conflitti originati da vecchie ruggini, è la comunicazione. Rimuginarci sopra è inutile.

Pesci (20/2 – 20/3) – La Luna è diffidente dall’altra parte del cielo, ma a restituirvi la tranquillità ci pensano amici e parenti pronti a condividere emozioni e interessi.

