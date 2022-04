maria-de-filippi-nasconde-un-segreto,-spiata-dagli-studi-mediaset:-a-quella-persona-concede-tutto

Tanti hanno notato un certo favoritismo di Maria de Filippi nei confronti di una persone. Qualcuno ha svelato il motivo: insospettabile

La padrona di casa di Amici e Uomini&Donne si distingue sempre per la sua delicatezza nell’entrare nelle storie personali dei diversi concorrenti. Sia nel talent show sia nel programma, infatti, Maria de Filippi riesce a far sentire a proprio agio le persone, aiutandole ad aprirsi e a fare ciò per cui sono andate in trasmissione.

Molti fan di Uomini&Donne, però, hanno notato che la conduttrice ha una certa preferenza per una concorrente. Se qualcuno ritiene non sia corretto, altri sono invece molto curiosi sul perché. Ecco di chi si tratta e il motivo.

Maria de Filippi la preferisce a tutti: “Le ricorda…”

Per Maria de Filippi è impossibile non empatizzare con i concorrenti. Il suo modo di fare, infatti, è un vero e proprio marchio di fabbrica. Sia a Uomini e Donne che ad Amici, Maria diventa amica e consigliera dei concorrenti e li sprona a dare sempre il meglio di sé. Nonostante la diversità dello show, anche con il trono over la De Filippi riesce a interpretare questo ruolo di guida e accompagnatrice.

Proprio in riferimento alla versione over, però, alcuni telespettatori hanno notato che Maria tende ad avere una preferenza per Giuseppina Della Giovanna, chiamata da tutti Pinuccia. La donna di Vigevano è nota per la sua relazione non decollata con il Cavaliere Alessandro ma, in particolar modo ultimamente, anche per le liti con Tina. Maria de Filippi tende sempre a sostenere Pinuccia durante queste discussioni, soprattutto nei momenti in cui diventano così accese da causare anche pianti.

Nelle ultime ore, NuovoTV ha rivelato il motivo per cui la conduttrice tenda sempre a sostenere Pinuccia. Secondo il giornale, la dama ricorderebbe alla de Filippi sua mamma, persa sei anni fa all’età di 88 anni. Per questo motivo, la presentatrice sarebbe portata a sostenerla e difenderla sempre, anche nei momenti in cui è evidentemente in torto.

Il nome della mamma di Maria de Filippi, infatti, era proprio “Giuseppina”, detta Pina. La signora abitava a Pavia e non a Vigevano, come la Dama, ma ad accomunarle sarebbe anche il fisico. Sembra, infatti, che le due signore si somiglino anche per quanto riguarda il taglio e il colore dei capelli. Ultimo ma non meno importante il carattere. Maria ha spesso rivelato come sua mamma non fosse molto affettuosa e dolce, proprio come si presenta la dama di Uomini e Donne.

