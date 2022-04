giulia-stabile-senza-paura:-“lo-fa-nonostante-le-guardie!”.-succede-prima-della-registrazione

Poco prima della registrazione della quinta puntata di Amici21, Giulia Stabile ha compiuto un gesto che ha stupito tutti. Ecco cos’è successo

Il serale di Amici è ormai a pieno ritmo. Sabato 16 aprile andrà in onda la quinta puntata; ormai i concorrenti sono sempre più agguerriti. Ogni squadra cerca di dare il massimo per portare a casa la vittoria e, soprattutto, per salvaguardarsi al massimo. In ogni puntata vengono eliminate due persone, per cui il rischio di dover abbandonare la nave è sempre più alto.

Anche per i professionisti, il serale è una grande palestra di lavoro e di vita. Proprio prima della registrazione della quinta puntata, Giulia Stabile ha compiuto un gesto che ha stupito letteralmente tutti.

Giulia Stabile non si trattiene e va dai fan

Le puntate del serale di Amici21 sono registrate anticipatamente. Questa scelta è ogni anno frutto di lunghe riflessioni. Da un lato, la registrazione consente tempi di spostamento e sistemazione delle scenografie maggiori. Dall’altro, però, fa perdere l’immediatezza del momento, la possibilità del televoto e aumenta il rischio di spoiler. Anche per questa ventunesima edizione, però, Maria de Filippi ha preferito la strada della registrazione e, per ora, si sta confermando quella corretta.

La registrazione, solitamente, viene svolta a metà settimana. Il pubblico arriva fuori dagli studi di Roma con dei pullman e, prima di entrare, viene accuratamente controllato. Ogni persona deve infatti fare un tampone rapido proprio prima di mettere piede in studio e, una volta accertata la negatività, si può entrare. Nell’attesa dell’inizio della puntata, i ragazzi e le ragazze ammesse passano il tempo nei dintorni degli studi di registrazione. Lì vicino c’è anche un bar, dove spesso si intrattengono anche i professionisti.

Proprio mercoledì 13 aprile, prima della registrazione della quinta puntata, alcune ragazze del pubblico hanno ingannato l’attesa al bar degli studi. Lì con loro, inaspettatamente, c’era anche Giulia Stabile. L’ex concorrente e ora professionista, infatti, si è concessa per qualche chiacchiera e qualche fotografia, nonostante le guardie le chiedessero di stare lontana:

ci sentiamo stasera, intanto siamo qui al bar a parlare con @giuliast4bile è un cuoricino🥺🥺🥺🥺

si avvicina a noi nonostante le guardie.❤️‍🩹#amici21 #caroligi #giuliastabile pic.twitter.com/ex6O1HMDGC — luigisglow (@luigisglow) April 13, 2022

Sicuramente non sarà l’unica, infatti altri utenti Twitter segnalano la presenza di altri professionisti, come Simone Nolasco. Questa è l’ennesima dimostrazione del rapporto unico e speciale che gli ex concorrenti di Amici, oggi parte dello staff, hanno intrattenuto e mantenuto con i loro fan.

The post Giulia Stabile senza paura: “Lo fa nonostante le guardie!”. Succede prima della registrazione appeared first on Ck12 Giornale.