gelati-con-pesticidi:-ritirati-lotti-pericolosi-in-italia,-dovete-controllare-questo-codice

Problemi in vista per i consumatori di gelati. Un’azienda sta ritirando alcuni lotti a causa di contaminazioni con pesticidi: ecco come fare attenzione

Si avvicina la bella stagione e si sa, come si fa a non cedere a un gelato? Snack freschi e golosi, diventano un vero e proprio must delle merende estive sia per i bambini che per i più grandi. Se qualcuno preferisce recarsi in gelateria per gustare un cono o una coppetta, tanti invece optano per quelli confezionati. Comodi da tenere in casa, spesso sono l’ideale per spezzare la fame e per concedersi qualche dolcezza.

Nelle ultime ore, però, un’azienda produttrice di gelati confezionati sta richiamando alcune confezioni poiché contaminate. Ecco di cosa si tratta e, soprattutto, come verificare che nel vostro freezer tutto sia sotto controllo.

Gelati contaminati: ecco cosa dovete fare

Colorati, gustosi, freschi. I gelati confezionati sono molto spesso la merenda preferita dell’estate. I più temerari, in realtà, li consumano anche d’inverno, nonostante le basse temperature concilino di più una cioccolata calda. Eppure, se con certi gelati ci siamo cresciuti, ogni volta che li assaggiamo è come tornare bambini. Nelle ultime ore, però, i supermercati Unes, Decò e Unicoop Tirreno hanno pubblicato sui loro siti un’avvertenza importante.

Alcuni gelati che sono stati prodotti a Steinbourg, in Francia, nello stabilimento di Route de Saverne dell’azienda “Mars Wringley” sono stati richiamati dal produttore poiché contaminati con ossido di etilene. I gelati coinvolti sono prodotti Mars, nello specifico: M&M’s Choco Ice Bar, Bounty Ice Bar e Twix Ice Bar. Il richiamo è causato da una presenza di ossido di etilene superiore ai limiti di legge; in particolare, questo si trova nella farina di semi di carrube.

Se recentemente avete acquistato uno di questi prodotti, potete controllare voi stessi se fanno parte dei lotti in questione. I codici EAN dei prodotti sono: 5000159484657, 5000159484695, 5000159483063 e 5000159500678. I Twice Ice Bar contaminati hanno una data di scadenza del 31/7/2022 o del 31/4/2022. I Bounty Ice Bar scadono invece il 31/5/2022 csì come gli M&M’s.

Incrociando i codici EAN con le date di scadenza, potrete capire facilmente se le confezioni che avete in freezer sono tra quelle contaminate. Nel caso, potete segnalare il fatto al servizio consumatori: 800 303130. L’azienda Mars Italia ha comunque fatto sapere che il livello di ETO rilevato non è affatto dannoso per la salute: una notizia che sicuramente solleva chi potrebbe averli acquistati o consumati.

