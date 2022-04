Francesco Vecchi, è finita: “Si rompe la coppia”, stanno per dirsi addio

Il conduttore Francesco Vecchi sta per affrontare una rivoluzione completa nella sua carriera in Mediaset: le indiscrezioni parlano chiaro.

Il giornalista e conduttore televisivo milanese Francesco Vecchi è uno dei volti più iconici delle mattinate in salsa italiana: conduce infatti dal 2016 il programma di approfondimento “Mattino 5“. Dal 2020, inoltre, gli è stato affidato lo spin-off dello stesso talk-show come preambolo alla versione più estesa, e tale spazio ha preso il nome di “Mattino 5 news“.

Vecchi, già autore di saggi, romanzi e opere teatrali, sostiene da anni la collega Federica Panicucci, con cui divide il parterre del talk mattutino. I due si alternano alla conduzione con complice elasticità, dividendosi blocchi di trasmissione monotematici. Il connubio, però, sembra essere agli sgoccioli: per Francesco Vecchi si profila un’opportunità di tutto rispetto.

Francesco Vecchi: proposta velata per balzare al preserale?

Nelle ultime ore è dilagata un’indiscrezione dai corridoi di Cologno Monzese: secondo il giornalista Mattia Buonocore, Vecchi starebbe per compiere il salto di qualità. La fascia mattutina è un terreno tosto, e “Mattino 5” ha dimostrato di competere fieramente con la rivale RAI, qualificandosi come record di ascolti. Ben altro discorso è l’orario preserale, in cui i talk-show di punta fanno a gara per contendersi lo share, e viene quindi dedicata particolare attenzione alla scelta dei conduttori.

Secondo Buonocore, in riferimento ad uno sua storia di Instagram, Francesco Vecchi starebbe per approdare nel palinsesto serale di Mediaset, sostituendo la collega Veronica Gentili al timone di “Controcorrente“. Tale cambio di conduzione si riferirebbe solamente alla programmazione estiva, per poi ritornare nella forma canonica con l’avvento dell’autunno.

Francesco Vecchi ha quindi di fronte una grossa opportunità di crescere in seno a mamma Mediaset: considerate le sue velleità da autore e giornalista, non è escluso che l’emittente scelga di affidargli ruoli sempre più prestigiosi. La storica coppia Vecchi-Panicucci sta quindi per sciogliersi: non è ancora noto il nome che sostituirà la bionda conduttrice di “Mattino 5“, almeno per i mesi estivi. In ogni caso, i due probabilmente intrecceranno nuovamente le loro strade durante il palinsesto invernale, per la versione consueta del talk-show mattutino.

“Controcorrente” offre a Vecchi la chance di sfoderare le sue abilità giornalistiche ad un pubblico sensibilmente più ampio: nell’orario di cena molti spettatori seguono più o meno distrattamente le proposte televisive in onda. Starà al conduttore milanese conquistare quella fetta di share per lui del tutto inedita. Seguiremo con attenzione i suoi esordi al timone di “Controcorrente“.

