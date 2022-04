Federica Panicucci il gesto è inequivocabile: tensione palpabile in studio [VIDEO]

Durante la diretta di Mattino5 News, Federica Panicucci non si è trattenuta e ha compiuto un gesto piuttosto eloquente, che ha alzato la tensione

La conduttrice di Mediaset presenta, con Francesco Vecchi, Mattino5 News. L’appuntamento odierno con le notizie e i fatti di politica e cronaca è ormai essenziale per molti telespettatori, che ogni giorno lo premiano con ascolti record. Federica Panicucci, in particolare, si occupa di cronaca nazionale e di gossip. Nell’ultimo periodo sta affrontando il caso di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre scorso a Trieste e ritrovata morta il 5 gennaio.

Proprio durante uno degli aggiornamenti sul caso, però, Federica Panicucci si è lasciata andare a un gesto inequivocabile, che denota nervosismo. Ecco cos’è successo.

Federica Panicucci impaziente: ma perché?

Il caso di Liliana ha sconvolto tutt’Italia. Oltre al fatto drammatico della sua scomparsa poi rivelatasi morte, a dominare i programmi di gossip e di cronaca è la ricerca della causa di tale evento. In un primo momento ad essere indagato è stato il marito Sebastiano Visintin, poi scagionato dalle tracce di DNA ritrovate sul cordino dei sacchi in cui era contenuto il cadavere.

Essendo queste tracce del tutto nuove e non appartenenti a nessuno dei possibili responsabili, gli inquirenti tornano a una delle prime ipotesi: il suicidio. Il marito e gli amici, però, non riescono a credere a questa teoria poiché Liliana era una donna piena di vita, che mai avrebbe commesso quel gesto. A mattino5, Federica Panicucci ha parlato con i suoi ospiti del fatto che sia difficile che il corpo sia stato per 21 giorni nel posto in cui è stato ritrovato.

La conduttrice ha poi chiesto alla sua inviata, in collegamento, se si sa quando arrivano i risultati dell’analisi della suola delle scarpe di Liliana. Con quegli esiti, infatti, si potrebbe ricostruire molto dei fatti che hanno preceduto la morte della donna. “Ma quando arrivano quegli esiti, Olga?!” ha detto, un po’ spazientita. Il collegamento, però, per un momento ha tentennato e l’inviata non è riuscita subito a farsi sentire. In quel momento, Federica Panicucci si è lasciata andare a un gesto molto eloquente di noia e di attesa:

Caso Liliana, Si tratta di omicidio o suicidio? Siamo in attesa degli esami botanici#Mattino5 pic.twitter.com/kjbPDSqLdF — Mattino5 (@mattino5) April 13, 2022

Probabilmente la tensione della diretta ha coinvolto anche lei e i problemi tecnici, frequenti soprattutto durante i collegamenti, sono stati un colpo di grazia per i nervi di Federica Panicucci.

