elodie,-vi-ricordate-questa-foto?-bomba-di-dagospia:-“avevamo-ragione,-oggi…”,-quale-testa-salta

Cambio look per la cantante Elodie, ma anche cambio stylist. La regina della trasformazione colpisce ancora. La romana, amata per le sue hit ma anche per i suoi look provocanti ha deciso di cambiare un elemento del suo team. La sua stylist. Il suo abbigliamento non sarà più quindi curato da Ramona Tabita che le aveva creato l’ultimo look per il videoclip della canzone Bagno a Mezzanotte. La stilista oltre a essersi occupata finora della cantante, veste anche Sabrina Ferilli e Bella Thorne.

L’ultimo video del singolo che ha fatto cantare tutta l’Italia ha fatto impazzire il web. La si vede ballare sinuosa come non mai e questo non è di certo passato inosservato ai suoi fan che tanto l’hanno apprezzata. Ma tanti altri anche criticata dandole della “smandrappata”. Lei aveva risposto sui social: “Non mi sento offesa. Io sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista tanti anni, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori”.

L’ex del rapper Marracash, dopo aver partecipato nel 2009 a XFactor, esordisce nel 2016 ad Amici, programma che l’ha portata al successo e dove si è classificata al secondo posto e vincendo il Premio della critica giornalista Vodafone e il Premio RTL 102.5. Da quel momento la cantante è entrata nel cuore del pubblico e ogni suo pezzo crea tendenza. Chi è quindi il nuovo stylist della romana? Si è affidata a Lorenzo Posocco, stilista che cura anche la cantante internazionale Dua Lipa. I fan non vedono quindi l’ora cosa di ammirare cosa Posocco creerà per lei.