“Antisemitismo? Io faccio…”: Vauro ridicolo, cosa gli esce di bocca dopo lo schifo di Zelensky “nasone” | Video

“Le accuse di antisemitismo sono grottesche e ridicole, quello che testimonia la mia vita è l’opposto di qualsiasi forma di razzismo”: Vauro, ospite di Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7, ha risposto alle critiche sollevate sulla sua vignetta. Nei giorni scorsi, infatti, è apparso un suo disegno sul Fatto Quotidiano che a molti non è piaciuto: al centro venivano raffigurati Zelensky e Putin, affiancati da una scritta: “No alla guerra…senza Ze e senza Vla!”. A far discutere però è stato il modo in cui il vignettista ha tratteggiato il naso del presidente ucraino. “Il naso adunco di Zelensky non è piaciuto alla comunità ebraica”, ha sottolineato la Merlino.

In riferimento a quella vignetta, infatti, la comunità ebraica ha detto che Vauro avrebbe “l’abitudine di raffigurare gli ebrei con il naso adunco con lo stile della Difesa della Razza. Non per questo è meno grave e non per questo ci si può assuefare alla vergogna“. “Sono accuse vergognose e infamanti, non ho mai pensato che il naso adunco sia una caratteristica degli ebrei”, ha risposto allora il vignettista.

Vauro a L’Aria che tira, il video

Vauro, poi, ha continuato: “Non ho intenzione di giustificarmi, faccio caricature, carico nel disegno i tratti del rappresentato e li esaspero”. La conduttrice, allora, ha fatto notare che le critiche sono arrivate anche da un importante politico del Pd, Andrea Marcucci: “Riproporre la propaganda nazista sugli ebrei per disegnare il presidente Zelensky è letteralmente una operazione vomitevole”. Parole a cui Vauro ha risposto attaccando tutti i dem: “Sono quelli con l’elmetto, il Pd è il partito più bellicista del panorama politico italiano in questo momento, il partito più atlantista, dovrebbero vergognarsi loro rispetto alla storia che hanno e all’impegno per la difesa della pace che avevano un tempo”.