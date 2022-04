Amedeo Goria, a 68 anni l’ultimo clamoroso colpaccio: la sua nuova fiamma, bomba sexy (di 24 anni) | Guarda

Amedeo Goria ritrova l’amore a 68 anni. Novella 2000 ha paparazzato il giornalista con una nuova fiamma, la 24enne Deola Godini. Sembrerebbe quindi definitivamente finita tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’influencer Vera Miales. Lei è venuta a conoscenza di questa nuova frequentazione proprio a Pomeriggio 5 dove si è poi confrontata con il diretto interessato.

I due sono stati beccati in un noto ristorante milanese di Porta Garbiladi in una serata romantica ricca di ammiccamenti e baci passionali. Sembrerebbe quindi aver ritrovato la felicità il giornalista che pare non aver più nessun ripensamento sull’ex reduce dal programma La Pupa e il Secchione Show. La modella moldava non ha preso bene la questione e come se non bastasse ha dichiarato nel salotto di Barbara D’Urso di non essere stata avvisata della nuova frequentazione dell’ormai ex Goria.

La nuova compagna del giornalista è nata a Treviso ed è una conduttrice televisiva di Sky. Proprio in Veneto è iniziata la sua carriera di modella partendo dai concorsi di bellezza fino ad approdare alla televisione passando per i social. Conta quasi ben 90 mila follower su Insagram con i quali condivide il suo lavoro e i suoi scatti sexy. Chissà se questa volta Goria fa sul serio e chiederà la mano alla bella Deola come aveva promesso anche a Vera Miales.