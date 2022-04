“speriamo-non-sia-vero…”:-manuel-bortuzzo-sotto-pressione,-l’ultima-notizia-peggiora-le-cose

L’atleta Manuel Bortuzzo è al centro di numerosi rumors: sotto osservazione la sua relazione con la Princess Lulù Selassiè.

Il nuotatore Manuel Bortuzzo, protagonista indiscusso dell’ultima edizione del “GF Vip“, si è ritirato anzitempo dallo show, senza però uscire dalla luce dei riflettori. Dopo numerose ospitate e interviste, infatti, l’atleta si è ricongiunto con la fidanzata Lulù Selassiè durante la finale del reality.

I due hanno immediatamente instaurato una convivenza nell’appartamento romano di Manuel, vivendo la loro privacy lontano dalle luci della ribalta. Secondo numerose indiscrezioni, però, la relazione tra i due sarebbe al momento traballante e incerta, e le dichiarazioni di Lulù avvalorano queste ipotesi.

Aria di crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè?

Nonostante le dichiarazioni rilasciate al settimanale “Chi” dai due ex gieffini, che professavano il reciproco e imperituro amore, sembra che la relazione stia attraversando una fase ostica. Non è un mistero che il padre del nuotatore, Franco Bortuzzo, non veda di buon occhio la compagna del figlio, e che preferirebbe vederlo al fianco di un’altra donna. A quanto emerge, l’uomo avrebbe anche tolto il “follow” dall’account Instagram di Lulù, e la Princess avrebbe ricambiato la cortesia, imitata dalla sorella Clarissa.

Lulù si è sbilanciata, ammettendo: “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno…“. Il guru del gossip Alessandro Rosica ha approfittato dell’occasione per approfondire la situazione tra i due fidanzatini e, a quanto emerge, i due sarebbero ad un passo dalla rottura.

A me fa ridere chi dice “ ma manuel dice che la famiglia adora lulù “ e cosa potrebbe mai dire? Ma per favore. Comunque non è finita ma la crisi c’è, in bocca al lupo ❤️ #LuluSelassie #manuelbortuzzo pic.twitter.com/ETwBofHT0i — Investigatoresocialofficial (@Investigsocial) April 12, 2022

I due fidanzati del “GF Vip” hanno accumulato numerosi follower, durante l’esposizione mediatica nel reality, e la loro coppia fa sognare milioni di persone. Nessuna meraviglia, quindi, per le reazioni scioccate e meste dei fan: uno di loro commenta desolato: “Speriamo non sia vero!“. Anche Alessandro Rosica nel suo post ammette dispiaciuto di tifare per i due ex gieffini, e molte persone serbano ancora la speranza che, quella attuale, sia solo una crisi passeggera.

