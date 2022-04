“sono-malati!”:-passaparola-diabolico-su-giulia-salemi,-tradita-da-alcuni-insospettabili

Giulia Salemi reagisce al tradimento: dure parole dopo il caos della diretta, la soubrette rivendica la sua privacy.

Nelle ultime ore l’ex gieffina Giulia Salemi è alle prese con una faccenda scottante. Dopo le rivelazioni circa la partecipazione della madre Fariba nella prossima edizione del “GF Vip”, Giulia deve affrontare pesanti indiscrezioni emerse sul suo conto.

Solamente ieri è circolata la notizia che Fariba Tehrani si è candidata come concorrente nel reality di Alfonso Signorini, e Giulia ha tifato per il suo ingresso nello show. Anche Pierpaolo Pretelli concorda con la compagna, e ha garantito il massimo sostegno alla futura suocera, nel caso fosse inclusa nel cast. L’inquieta Fariba, però, nelle ultime ore ha lanciato una diretta dai contenuti controversi: ecco cos’è successo.

La diretta di Fariba ha esiti inopportuni: Giulia Salemi rimbecca i fan

Fariba Tehrani ha parlato in diretta con i fan, raccontando i suoi progetti e commentando anche la relazione della figlia. Agli spettatori non è sfuggito però un dettaglio pruriginoso: a sentire Fariba, Giulia e Pierpaolo avrebbero pianificato di trascorrere la Pasqua separati. Tale indiscrezione ha ovviamente fomentato un vortice di rumors nel web: si ventila addirittura un‘ipotetica crisi di coppia tra i due. Molti utenti si sono schierati contro la mancanza di tatto e riservatezza di Fariba, scagliandosi contro di lei, e l’ex isolana ha duramente replicato alle accuse.

Fariba che tu l’ abbia fatto in buona fede non ci sono dubbi, però se i ragazzi non hanno raccontato cose loro private non vedo il perché debba farlo tu al loro posto. Tutto qua, per il resto nessuno mette in dubbio che voi siete una famiglia e noi siamo semplicemente estranei. — Federica (@liberaaaaaaF) April 13, 2022

Anche Giulia Salemi sembra essersi schierata al fianco della madre, ed etichetta come inopportuni i follower che hanno strumentalizzato la diretta della madre. In un tweet, la showgirl dichiara: “Secondo voi con il caldo gli haters e ossessionati riusciranno a farsi una vita? No, veramente devono riflettere sul modo come riempiono la loro giornata!“. Molti fan appoggiano la sua presa di posizione, e difendono il suo diritto alla privacy. Uno di essi concorda: “Speriamo che con il caldo schiattino! Anche se ha ragione Pier: non sono solo hater ma anche fan “malati” che vorrebbero sapere ogni minuto cosa fate.. mi spiace perché siete una delle rare coppie vere!! Purtroppo c’è chi non ha una vita e vorrebbe vivere e manipolare la vostra… bacioni!“.

Sondaggio… Secondo voi con il Caldo gli Haters e ossessionati riuscirano a farsi una vita ? No veramente devono riflettere sul modo come riempiono la loro giornata 🤮🤢 #prelemi — Giulia Salemi 💕 (@Mentalba25GS) April 13, 2022

Anche Pierpaolo ha commentato il tweet della compagna, solidarizzando con lei. I fandom, per quanto fedeli, a volte si rivelano davvero tossici. L’amore tra i due resisterà alle continue intrusioni nella privacy di coppia?

The post “Sono malati!”: passaparola diabolico su Giulia Salemi, tradita da alcuni insospettabili appeared first on Ck12 Giornale.