Serena Rossi l’ha ammesso: “Non avevo capito niente”. É successo in diretta nazionale

L’attrice, durante un’intervista, ha ammesso un dettaglio della propria vita che l’ha sconvolta. Momenti emozionanti per Serena Rossi

L’attrice partenopea, la cui carriera è iniziata grazie a Un Posto al Sole, oggi è uno dei volti più apprezzati della fiction italiana. Serena Rossi nella sua vita ha interpretato alcuni dei ruoli che sono rimasti più impressi nelle menti dei telespettatori, come quello dell’assistente sociale Mina Settembre. Ma non solo: è stata lei, infatti, a interpretare anche la grande Mia Martini in “Io sono Mia”.

Durante un’intervista rilasciata a Mara Venier, Serena Rossi ha rivelato un momento di vera difficoltà ed emozione, che ha segnato la sua vita lavorativa e personale. Ecco a cosa si riferisce e cosa è successo.

Serena Rossi senza precedenti: un momento delicatissimo

Durante l’intervista fatta da Mara Venier a Domenica In il 6 ottobre 2019, Serena Rossi si è raccontata tra vita personale e lavorativa. La sua carriera, fino a quel momento, era stata segnata soprattutto dal ruolo di Mia Martini nel film “Io sono Mia”. Questo ripercorreva la vita della talentuosa cantante e artista tra sfide, momenti difficili e successi gloriosi. Serena Rossi ha avuto il delicato compito di interpretare la grande cantante, compito che le è stato affidato dal regista Riccardo Donna.

Proprio nel corso dell’intervista del 6 ottobre, Mara Venier ha ricordato all’attrice il momento in cui, qualche mese prima, Serena Rossi era stata in trasmissione proprio per presentare il film. Durante quell’occasione, ci sono state due sorprese per l’attrice, che l’hanno definitivamente lasciata senza parole. In primo luogo suo marito Davide le ha telefonato in diretta nazionale, proponendole davanti a tutt’Italia di sposarsi.

In secondo luogo, poi, a Serena Rossi è stato fatto un regalo di inestimabile valore. Olivia Bertè, sorella di Mia e di Loredana, ha voluto regalare all’attrice la chitarra personale di Mia, dalla quale non si separava mai. Ripercorrendo quel momento, Serena Rossi ha rivelato a Mara Venier che non aveva assolutamente sospettato niente. “Mi hai fatto una sorpresa, non me l’aspettavo proprio. Non avevo capito niente!”.

Il momento è stato molto emozionante per Serena Rossi che, con quel gesto, si è vista confermare direttamente dalla famiglia di Mia Martini il suo valore come attrice. Anche solo a riparlarne, infatti, sia la Rossi sia la Venier si sono nuovamente commosse, a riprova della profondità di quel dono e delle emozioni vissute.

