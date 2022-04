oroscopo-dell’amore-della-settimana:-ecco-gli-affari-di-cuore-per-coppie-e-single

Oroscopo dell’amore di questa settimana: ecco gli affari di cuore per coppie e single. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Avete riportato delle ferite nel corso della vostra vita sentimentale, ma nessuno ne è esente. La buona notizia è che si può e si deve andare avanti, superare il tutto e tornare a sorridere. E’ quello che potrete fare in questa settimana.

Le coppie dovranno motivare un po’ di più il partner, specie se è in una condizione morale tale, da necessitare un supporto. Non si può fare finta di niente, aspettando che passi. E’ vostro dovere.

I single, potranno guardarsi intorno, ma sarebbe bene anche darsi qualche obiettivo più concreto entro la fine della settimana, cercando di integrare alle parole, qualche gesto, o fatto, più incentivante.

Toro – Aprirsi o riconoscere i propri errori, non è mai semplice, specie quando si tratta di sentimenti e sensazioni. Ad ogni modo, avete una grande parlantina, quindi troverete le parole giuste per descrivervi in settimana.

Le coppie dovranno riscoprire il dialogo, che sta scemando, via via che la relazione si fa più stabile. Non bisogna mai dare per scontato il partner ed i relativi sentimenti, che andrebbero comunicati il più possibile.

I single non avranno grandi intenzioni in questo periodo, preferendo godersi la pace e la tranquillità della propria posizione. Ciò denota una buona consapevolezza e una serenità d’animo invidiabili.

Gemelli – Non bisogna cercare sempre quello che non c'è. Si può anche perdere il proprio tempo ad apprezzare, ciò che invece si ha già a portata di mano. La felicità sta in piccoli attimi, la serenità invece può essere costruita. Le coppie dovranno migliorare il dialogo e l'intesa, specie quella che concerne le attività di tutti i giorni, quelle più semplici, ma anche più rognose. La vostra incostanza potrebbe diventare un problema. I single non andranno molto d'accordo con le persone che non vorranno lodarle o ascoltarle, in tutto il loro splendore, ma ne saranno irrimediabilmente attratti. E' questo il fulcro dell'insoddisfazione che si portano dietro da tempo.

Cancro – Di solito non siete voi a proporre qualcosa da fare o per divertirsi, poiché vi sentite inadeguati e poco inclini alle decisioni. In questa settimana dovrete farvi coraggio, altrimenti resterete esclusi. Le coppie avranno di certo il modo ed il tempo per approfondire la conoscenza, se ve ne sia il bisogno, oppure di trascorrere ore liete ad apprezzare l’uno dell’altro. Non lasciatevi sfuggire l’occasione. I single non dovranno mettersi in mostra solo per apparire, ma dovranno farlo solo per cogliere e catalizzare l’attenzione di qualcuno che interessa davvero. Altrimenti, tutto resterà fine a se stesso.

Leone – Quando vi mettete in competizione per qualcosa, sicuramente volete avere la meglio, ma ha senso farlo in amore? Ve lo dovreste chiedere, perché ultimamente pare stiate perdendo soltanto voi.

Le coppie dovranno evitare di arrabbiarsi e di darsi addosso inutilmente. Se c’è qualche problema, bisognerebbe avere la serenità per discuterne in modo maturo, altrimenti significa che i tempi non sono maturi.

I single adotteranno sempre le solite tecniche per avvicinare qualcuno, ma la cosa potrebbe essere così desueta, e forse anche un po’ irritante, tanto da spingere chiunque ad allontanarsi. Magari si potrebbe cambiare strategia.

Vergine – Ravviserete un po’ di ansia ed insoddisfazione intorno a voi, provenire dalle persone che amate e a cui tenete di più. Potete intervenire con gentilezza, evitando di aggredirli, per saperne i motivi.

Le coppie dovranno dunque procedere a piccoli passi, senza indispettire il partner e senza farsi cogliere dall’agitazione, poiché ne basta uno nel rapporto. Essere di supporto, vuol dire anche riuscire a cogliere i silenzi, o quando tacere.

I single non vorranno mettersi a confronto con nessuno e questo potrebbe essere un buon modo, per dimostrare la propria superiorità, oppure l’enorme paura di non essere all’altezza. In ogni caso, non ci si deve ridurre in questo modo per provare all’altro dei sentimenti.

Bilancia – Resterete piuttosto impressionati da quello che può fare il vostro impeto in questa settimana. Forse non siete mai stati così azzardati e istintivi come in questo periodo. Non che la cosa sia negativa.

Le coppie potrebbero avere dei grandi benefici dal vostro stato d’animo, ma potrebbero anche esserci grossi scontri e crisi, se non riuscirete a gestire alla perfezione i sentimenti contrastanti, che state provando.

I single non potranno di certo optare per delle situazioni ambigue, poiché è risaputo che non è da loro. Tuttavia, saranno spinti a tentare il tutto per tutto e a sperimentare, nel qual cosa, sicuramente impareranno da se stessi.

Scorpione – Non c’è nulla di strano nel voler mettere a tacere la propria coscienza, specie se è in gran subbuglio. Tuttavia, l’unico modo possibile, è quello di fare attivamente qualcosa per riportarla al silenzio e al controllo. Le coppie dovranno imparare qualcosa dal partner, quanto meno il suo carattere, perché è impossibile non riuscire a capire gli stati d’animo dell’altro, soprattutto dopo molto tempo insieme. Qualcosa non torna. I single proveranno in più occasioni a farsi avanti, ma forse, vuoi per predisposizione d’animo, vuoi per tempistiche sbagliate, si ritroveranno sempre dalla parte sbagliata. Bisognerebbe prima capire che tipo di persona si vorrebbe accanto.

Sagittario – Qualche battibecco è normale di questi tempi, specie per le difficoltà obiettive di essere sereni e pensare al futuro con positività. Tuttavia, cercate di non far diventare il tutto un macigno sulle vostre spalle. Le coppie dunque, dovrebbero godersi dei piccoli momenti di relax e tranquillità insieme, per ritrovare l'armonia e la sintonia di un tempo. Per il resto, tutto si può aggiustare con il tempo, ma bisogna essere…pazienti! I single non vorranno perdere il loro tempo con persone che non sanno cosa vogliono dall'altro, il problema sarà quando non lo si saprà in prima persona. Insomma, non si può dare la colpa a qualcuno, se non è nel modo in cui lo vorremmo.

Capricorno – Avete dato le chiavi del vostro cuore a qualcuno? Allora è giusto che vi fidiate al cento per cento. Una fiducia a metà non sarebbe degna del sentimento chiamato amore. Dovete riconsiderare le vostre posizioni. Le coppie si dovranno schiarire le idee prima anche solo di pensare ad andare avanti in un rapporto. Bisogna essere sicuri di quel che si prova, quando lo si prova, ma bisogna anche dimostrare il proprio valore concretamente. I single metteranno dei paletti fin dall'inizio con le persone che si troveranno ad incontrare, ma questo non farà altro che allontanarli. E' ovvio che non ci si possa incontrare, quando si è troppo sbilanciati verso le proprie posizioni. Acquario – Dovete cambiare mentalità forse, ma anche prendere delle direzioni completamente diverse, da quelle fin ora ritenute ottime. Avete dato per scontato troppo delle persone che avete affianco. Le coppie dovranno ricominciare, pian piano a prendere confidenza con il partner, perché ultimamente lo avete allontanato e non siete stati in grado di rimettervi subito sulla dritta via. I single proveranno molto a spingere sulla costruzione di una relazione, ma non saranno poi così fortunati, almeno non subito. Bisognerà lavorare molto di più sui sentimenti, se si vuole una chance.

Pesci – Lasciate che siano gli altri a venire da vi e ad aprirsi, se in questo momento non siete in grado di concedere molta fiducia e avere grandi slanci d’affetto. Con l’esempio, forse, vi tornerà anche a voi la voglia.

Le coppie potrebbero affrontare piccole crisi passeggere, dovute ad un umore non proprio invitante. Sono momenti, che poi passano e che bisognerebbe aiutarsi a superare, a vicenda.

I single insisteranno ancora con una persona che ha già fatto intendere un non interesse e questo è tipico. Probabilmente, se cambiassero idea, poi non ci si divertirebbe più. Tuttavia, sarebbe meglio guardare subito altrove, senza perdere tempo, anche perché non si è perso nulla!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

