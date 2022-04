Oroscopo Branko di giovedì 14 aprile: sorprese in arrivo, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Oggi la giornata parte bene: hai una grande vitalità e voglia di fare! Sul lavoro gli impegni non mancano ma presto arriveranno delle belle soddisfazioni.

Toro – Hai tante cose da fare e a volte hai come l’impressione di sentirti trappola dei tuoi impegni! Cerca di ritagliarti del tempo per te stesso, una passeggiata all’aria aperta potrebbe aiutarti!

Gemelli – Da qui ai prossimi mesi qualcosa di bello coinvolgerà la tua vita. Cerca di pianificare fin da ora gli impegni futuri.

Cancro – Gli altri apprezzeranno la tua intraprendenza. Cerca di non strafare e goditi le soddisfazioni che arriveranno nel corso dei prossimi giorni.

Leone – La tua intraprendenza verrà premiata! Sei determinato e questo ti metterà in una buona luce verso colleghi e referenti di lavoro.

Vergine – In amore potrebbero esserci delle discussioni, ultimamente sei piuttosto nervoso! Attenzione a non scaricare sul partner i tuoi problemi.

Bilancia – Oggi il tuo fascino non passerà inosservato. Cerca però di curare la forma fisica e il tuo spirito ne gioverà.

Scorpione – Hai molte cose da fare e la stanchezza si fa sentire. Fatti aiutare da qualcuno di cui ti fidi e tutto andrà per il verso giusto.

Sagittario – Oggi le relazioni interpersonali saranno favorite. Gli altri ameranno stare in tua compagnia, favoriti gli incontri.

Capricorno – Non essere intollerante e cerca di smussare gli angoli spigolosi del tuo carattere. Gli altri lo apprezzeranno.

Acquario – Sei molto creativi e questo può davvero essere un’arma preziosa per il lavoro. Favorite le nuove collaborazioni.

Pesci – Il periodo è propizio ma hai tanti pensieri per la testa. Cerca di fare mente locale e stabilisci una scala di priorità.

