“No comment!”: ennesimo torto contro Raffella Carrà, una decisione che grida vendetta

Il ricordo di Raffaella Carrà è nitido nel cuore di tutti gli italiani, ma non solo. Nelle ultime ore, però, qualcuno ha deciso di “posticiparlo”: ecco cos’è successo

Showgirl, cantante, ballerina. Raffaella Carrà ha stravolto i canoni, ha rivoluzionato le donne e gli uomini di un’intera epoca. Il suo modo di fare, diretto ma mai volgare o maleducato, ha conquistato tutto il mondo e in pochi anni il suo nome è stato uno dei più acclamati. Forse, con il passare degli anni, di lei rimarrà il ricordo del “Tuca Tuca” e della sua inconfondibile risata, ma il modo con cui ha stravolto la televisione italiana non tramonterà mai.

Nelle ultime ore, però, la RAI ha compiuto una scelta che non sta affatto piacendo. I fan della Carrà sono in rivolta e, con lei, tutti coloro che ne sentono quotidianamente la mancanza: ecco cos’è successo.

Raffaella Carrà viene “rimandata”: è bufera

Il 5 luglio 2022 sarà un anno che Raffaella Carrà se n’è andata. La soubrette e showgirl l’ha fatto con stile, anche quello. Quando ha scoperto la sua malattia e ne ha capito il triste decorso, si è ritirata e si è tolta dalle scene. Per di più, davvero poche persone conoscevano la reale gravità della situazione. Il giorno in cui se n’è andata ha lasciato tutti di stucco, ma il suo aver tenuto per sé la sua malattia ha permesso a tutti i suoi fan di conservare di lei un ricordo vivido, di una Carrà giovane, fresca, sorridente.

Per celebrarne l’importanza e per rinnovare l’affetto di tutti, la RAI aveva pensato per il 21 maggio 2021 a un tributo in suo onore. “Fiesta”, si chiama così la serata pensata per Raffaella Carrà, come una delle sue più celebri canzoni e come la sua intera vita. Nelle ultime ore, però, è arrivata la conferma: la serata è stata rimandata a data da destinarsi:

🔵Anteprima Cinguetterai🔵 Salta #Fiesta, lo show tributo a Raffaella Carrà che era previsto su Rai 1 per il 21 maggio, il sabato successivo alla finale dell’#Eurovision2022.

La serata a lei dedicata dovrebbe essere rimandata alla prossima stagione.#RaffaellaCarrà #Eurovision pic.twitter.com/MgZHNAU5Fx — È sempre Cinguetterai (@Cinguetterai_) April 13, 2022

Le reazioni del pubblico sono state durissime. Molti si sono consolati dicendo che, se farla avrebbe significato lavorare in fretta e male, allora è stato meglio posticiparla. L’evento, infatti, si sarebbe tenuto su Rai1 il sabato successivo alla finale dell’Eurovision Song Contest e per la Rai quella è una settimana di intenso lavoro. Alcuni fan, però, sostengono che sotto questo rinvio ci sia ben altro:

Ho scelto il silenzio stampa, il no comment.

Ti giuro. Ci sono due date evento per Raffaella a giugno e a luglio, e stranamente salta tutto. Coletta sarà stra incazzato. Non dipende da lui, ne sono sicura. Nemmeno dagli autori, c’è ben altro sotto. Assolutamente. — Stéphanie~SinEmbargo~ (@GioiaStefani) April 13, 2022

Chissà quale sia la verità. Non ci resta che continuare a seguire la vicenda per capire quando verrà definitivamente messa in onda. Nel frattempo, però, la RAI si prenderà una massiccia dose di critiche.

