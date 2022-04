“mi-sento-male!”:-disavventura-vietata-ai-minori-per-stefania-orlando,-lei-annuncia-una-reazione-durissima

La soubrette Stefania Orlando è alle prese con una situazione molto imbarazzante: l’annuncio sui social fa scalpore.

La bionda showgirl Stefania Orlando ha rubato il cuore degli spettatori durante la penultima edizione del “GF Vip“. Il suo sodalizio con lo showman Tommaso Zorzi è rimasto nell’immaginario collettivo, e i due rappresentano ancora l’esempio dell’amicizia perfetta, solidale e onesta.

Stefania nella sua carriera ha collezionato parecchi successi: dagli esordi come valletta, alla conduzione con Fabrizio Frizzi, la soubrette ha conquistato notevole popolarità. Non ha collezionato solo soddisfazioni, però: a quanto pare i suoi social sono stati presi d’assalto da alcuni, controversi, commentatori.

Stefania Orlando annuncia rigorosi provvedimenti: “Ora di fare pulizia!”

La showgirl è molto attiva sui social, e condivide la quotidianità con i numerosi follower in rete. Come ben sappiamo, però, il web può essere uno strumento insidioso, sia per le celebrità, che per i comuni mortali. Dopo sbandierati casi di cat-fishing, di cui sono state vittime personalità del calibro di Pamela Prati, con il caso Mark Caltagirone, c’è anche un’altra piaga da prendere in considerazione.

Si tratta della pubblicazione di contenuti osceni inviati in privato, oppure pubblicati sulle bacheche degli utenti dei social. Stefania ha denunciato sul suo account di Twitter proprio questi episodi, e ha annunciato di voler sfoltire i propri contatti.

Divertente quando in TL ti appaiono falli come se piovesse, però forse è il momento di fare un po’ di pulizia! #Buongiorno — Stefania Orlando (@stefyorlando) April 13, 2022

Le reazioni solidali dei follower sono immediatamente fiorite sotto al suo tweet, anche se non mancano i commenti divertiti:

Mi sento male ahahah — Ilaria Segatori (@IaiaLovesParis) April 13, 2022

E ancora, tirando in ballo la succitata Pamela Prati:

Non mancano anche i riferimenti ad un celebre pornodivo:

Sicuramente Stefania ha accolto con ironia gli approcci volgari degli utenti da lei ora bloccati, e il web si è schierato al suo fianco, pur scherzando assieme alla soubrette sull’accaduto. Come possiamo ben vedere, la rete può essere insidiosa per chiunque, anzi: maggiore è l’esposizione mediatica, più ci sono possibilità di incorrere in haters e malintenzionati. La campagna di “pulizia totale” di Stefania otterrà i risultati sperati? Nel frattempo continueremo a seguire le gesta sui social della frizzante showgirl romana!

