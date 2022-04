Isola dei Famosi | “Troppe scorrettezze!”: ingiustizia impunita, spuntano sospetti inquietanti

Bufera su “L’Isola dei Famosi”: la soffiata indigna il pubblico del reality, produzione sotto processo mediatico.

L’edizione corrente de “L’Isola dei Famosi” è cominciata in modo piuttosto scoppiettante. Il variegato cast aiuta ad animare le dinamiche nell’atollo di Cayo Cochinos, seguito attentamente dallo studio Mediaset in cui Ilary Blasi e gli opinionisti si alternano nel commentare le gesta dei naufraghi famosi.

Dopo una paio di tempeste tropicali (con relativi fuggi-fuggi da Palya Acopiada ), e nervosi confronti tra i Vip in gara, una nuova tempesta si abbatte sul format di Mediaset. Che cos’è accaduto nelle ultime ore?

Isola dei Famosi: i privilegi di Clemente Russo indignano il web

Durante l’ultimo prime time, la coppia composta da Clemente Russo e l’ex gieffina Floriana Secondi è stata eliminata al televoto dal gioco, e ha perciò dovuto abbandonare, per la seconda volta, Playa Acopiada. Ricordiamo che il pugile aveva lasciato la moglie Laura Maddaloni a Playa Sgamada, in compagnia degli eliminati Lory Del Santo, Marco Cucolo e Jovana Djordjevic.

Laura Maddaloni, essendosi qualificata leader dell’isolotto, ha avuto il privilegio di rientrare a Playa Acopiada in compagnia di Jovana, proprio mentre il marito compieva con Floriana il percorso inverso. I due coniugi, perciò, si sono dati il cambio di testimone ed, essendo separati da circa una settimana, erano inconsapevoli del destino l’uno dell’altra. Alcuni spettatori, però, hanno rilevato una pesante incongruenza: Clemente Russo, a dispetto delle regole imposte dal gioco, sarebbe stato informato dalla produzione circa lo sorte di Laura. Il pugile sarebbe quindi al corrente che la moglie è nuovamente attiva a Playa Acopiada, e il pubblico lamenta scorrettezze e fughe di notizie inappropriate.

Hanno già detto a Clemente Russo che sua moglie e’ di la nell’altra isola menomale che doveva restare un segreto ecc . Questa isola non mi convince per niente . Troppe scorrettezze . E comunque ribadisco il concetto che floriana è clemente dovevano già essere di ritorno — chiara leo (@chiaram34733971) April 13, 2022

Clemente e Floriana, essendo stati eliminati dalla spiaggia principale per la seconda volta, avrebbero dovuto abbandonare definitivamente il reality, secondo il pubblico. D’altronde, si sa, la fuga di notizie tra la produzione e i naufraghi stessi è diventata materia su cui ironizzare. Non a caso la conduttrice ha ribattezzato l’isola secondaria come Playa Sgamada. Gli spettatori, però, ritengono ci sia un limite ai privilegi concessi, e pretendono maggior rigore dagli autori: il loro appello sarà accolto?

