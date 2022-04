“i-segreti-del-lago”,-due-registi-che-hanno-assimilato-hitchcock-alla-meraviglia

I SEGRETI DEL LAGO

Sky Suspense, ore 21. Con Tilda Swinton, Josh Lucas e Jonathan Tucker. Regia di Mc Ghee e Siegel. Produzione USA 2001. Durata: 1 ora e 40

LA TRAMA

Un giovane gay uccide accidentalmente l’amico. Poi va in panico. Ma per fortuna c’è la mamma (una mamma da complesso d’Edipo, per forza il ragazzo è gay). La mamma decide che la cosa migliore è far sparire il cadavere nelle acque di un vicino lago. Lo fanno e nessuno li vede. Tranne un misterioso individuo che si mette a ricattare mamma. Ma mentre ricatta s’innamora della fascinosa signora.

PERCHÈ VEDERLO

Perché la tensione è indubbia. I registi debbono aver visionato tutto Hitchcock perché hanno assimilato a meraviglia la tecnica del pedinamento del personaggio, ovvero braccare il comportamento di un protagonista (in questo caso una protagonista ) non del tutto colpevole e non del tutto innocente). Tilda Swinton usa bene il suo carisma anche se non riesce a tirare del tutto lo spettatore dalla sua parte (come invece riusciva a Joan Bennett in un film del 1950 dallo stesso soggetto).