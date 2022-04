Grande annuncio a L’eredità: “É incinta”, ma stavolta è tutto un malinteso

Grande notizia per un volto noto di Rai1. La professoressa de L’eredità lo svela sui social: la realtà, però, è tutt’altra

Il game show di Flavio Insinna è ormai una tradizione per molte famiglie italiane che, prima di cena, si divertono a giocare con i concorrenti. L’Eredità è infatti una delle trasmissioni più di successo di quella fascia oraria e questo è anche grazie all’oculata scelta dello staff, tra cui Flavio Insinna, Samira Lui e Andrea Cerelli. I tre creano un clima scanzonato e leggero che mette tutti a proprio agio e che favorisce il relax anche a casa.

Nelle ultime ore, un volto molto noto all’interno del programma di Rai1 ha svelato la più bella delle notizie. La realtà, però, è ben diversa: ecco cos’è successo.

Gravidanza inaspettata a L’Eredità? Sì, ma…

Una delle professoresse che più è rimasta nel cuore dei telespettatori è sicuramente Ginevra Pisani. La ragazza, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata a L’eredità sino al 13 dicembre 2021, quando ha dovuto lasciare a causa di altri impegni lavorativi in teatro. “Da gennaio, infatti, sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de ‘La concessione del telefono’, capolavoro del maestro Camilleri” ha raccontato. “Il cuore batte forte e l’emozione è inspiegabile“.

La professoressa è stata quindi sostituita dall’infallibile coppia che tiene compagnia a tutti gli italiani ogni sera: Andrea Cerelli e Samira Lui. Per molti, però, di Ginevra Pisani è rimasto un bellissimo ricordo. Nelle ultime ore, la neo attrice teatrale ha messo un post sul proprio profilo Instagram che ha sconvolto tutti. “Sono incinta!” si legge nel cartello che tiene fra le mani. Immediati i commenti di molti suoi fan: alcuni le fanno gli auguri, altri la riempiono di cuori e altri ancora sono decisamente stupiti.

In realtà, ad essere in dolce attesa non è Ginevra Pisani ma la sua cagnolina, che tiene tra le braccia. Uno scherzo in cui molti sono caduti e che sicuramente l’ex professoressa si è divertita a fare, ma che è durato poco. L’ipotesi che aspettasse un bambino, però, per molti non era così assurda. La giovane, infatti, è da tempo fidanzata con Alessio Vassallo, l’attore che ha prestato il volto all’iconico Mimì Augello ne “Il commissario Montalbano”. Tra gli altri, Alessio ha anche lavorato a fianco di Beppe Fiorello in “La vita rubata”, un film sul tema della mafia.

