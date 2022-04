governo:-m5s,-‘via-iva-beni-largo-consumo-e-detassare-aumenti-in-busta-paga’

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Oggi nella sede del M5S in Via Campo Marzio si è tenuta la riunione congiunta del Comitato economico e del Comitato Politiche del Lavoro, convocata dal Presidente Giuseppe Conte, per mettere a punto una risposta immediata alla crisi che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, compromettendone il potere d’acquisto e la capacità produttiva”. Così in una nota congiunta il Comitato economico e del Comitato Politiche del Lavoro.

“I comitati hanno concordato l’urgenza di intervenire a difesa di consumi, salari e aziende. Nella riunione sono stati definiti alcuni interventi ritenuti urgenti, come il contrasto dell’aumento dei prezzi di beni e servizi attraverso l’abbassamento del costo dei beni di largo consumo, azzerando l’IVA sui prodotti e riducendola per le bollette di gas e luce. Questo è possibile usando strumenti già collaudati come il Cashback”.

“Nell’immediato si deve poi intervenire per alzare gli stipendi detassando gli aumenti in busta paga, nell’ottica di procedere al rinnovo dei contratti collettivi scaduti. Per quanto concerne gli interventi a favore delle imprese, si è convenuto di proporre l’innalzamento immediato dall’attuale 25% al 50% del credito di imposta sull’energia”.