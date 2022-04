Colesterolo cattivo, c’è un rimedio della nonna che lo riduce drasticamente in due ore: provalo!

Gli antichi rimedi fai-da-te, tramandati spesso dalle nostre nonne, possono essere risolutivi anche in caso di colesterolo cattivo.

Un’alta percentuale di colesterolo cattivo può condurre a patologie potenzialmente deleterie per l’organismo, come ad esempio diabete e malattie cardiovascolari. Tale fenomeno si può verificare dopo periodi di stress eccessivo; molto più spesso, però, si può ricondurre ad abitudini alimentari errate, che prediligono il consumo di carboidrati raffinati e di grassi saturi.

Prima di correre in farmacia a fare incetta dei medicinali più indicati in tale casistica, possiamo provare un rimedio fai-da-te derivante dall’esperienza delle nostre nonne. Ognuno di noi ha, nella propria dispensa, questi due semplici ed economici ingredienti: ecco come ottimizzare la loro azione, abbassando così le soglie di colesterolo cattivo.

Miele e cannella: la combo di super-alimenti contro il colesterolo cattivo

Ci basta aprire le ante della nostra dispensa: chi non ha in casa un barattolo di miele? Il secondo ingrediente è altrettanto comune: la cannella, ottima nei dolci, e valore aggiunto nel caffè. Sapevate che miscelando entrambi gli alimenti, è possibile ricevere un aiuto tutto naturale contro colesterolo e problemi cardiaci?

Il miele è un antisettico e un antibatterico naturale. Non solo: grazie alle sue proprietà decongestionanti, esso è un valido aiuto per le prime vie respiratorie, e placa i casi di tosse persistente. Naturalmente ricco di calcio e magnesio, il miele è coadiuvante alla salute delle ossa, e favorisce anche le normali funzioni del fegato, con le sue azioni protettive e disintossicanti. Millefiori, tiglio, timo, castagno: sono solo alcune delle varietà di miele da scegliere, ed ognuna di esse vanta numerose proprietà fitoterapiche.

La cannella, invece, espleta funzioni antimicrobiche, astringenti e eupeptiche: stimola infatti i processi di digestione. Svolge inoltre un’intensa funzione stimolante sull’intero organismo, ed è in grado di accelerare sensibilmente i processi metabolici.

Mescolando due cucchiai di miele con 3 di cannella in una tazza di caffè o the, secondo la medicina naturale e le tradizioni popolari, si ottiene un abbassamento dei livelli di colesterolo nocivo. Sciolti in acqua tiepida, questi due ingredienti possono inoltre dare sollievo in caso di infezioni alla vescica. Tale infuso può essere consumato senza controindicazioni una volta al giorno. Se invece soffrite di patologie cardiache, provate a sostituire la marmellata sulle vostre fette biscottate con una crema di miele e cannella: questo cambio di abitudini, se mantenuto nel tempo, sembra in grado di ridurre le placche all’interno della arterie.

Insomma, questi due ingredienti sono un vero toccasana per la vostra salute!

