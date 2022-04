Codice della strada, sta arrivando la scadenza: non c’è più tempo, ora arrivano le multe

Si avvicina una data importante per chi possiede un’automobile. Lo prevede il Codice della strada e non si può lasciar perdere: ecco di cosa si tratta

Si sta avvicinando una delle scadenze più importanti per gli automobilisti. Possedere una macchina significa anche gestire appuntamenti, revisioni e scadenze che, se trascurate, possono portare a pesanti multe e sanzioni. Ogni automobilista dovrebbe conoscere a fondo la propria auto e, soprattutto, gli obblighi che per legge deve rispettare affinché tutto sia in regola.

Mancano pochi giorni e scatterà un obbligo molto importante che, se trascurato, può portare a multe di oltre € 400. Ecco di cosa si tratta.

Arriva la primavera: il Codice della strada lo impone

Si avvicina la bella stagione e questo significa solo una cosa: viaggi, vacanze ed escursioni. Il bel tempo, infatti, convince tutti a uscire di più e, soprattutto, a viaggiare anche con la macchina per raggiungere mete desiderate ed esotiche. Attenzione, però, a un dettaglio: dal 16 aprile, infatti, si dovranno togliere le gomme invernali per mettere, invece, quelle estive. La finestra di tempo che ogni automobilista ha a disposizione per effettuare il cambio è di un mese. Chi, dopo il 15 maggio, verrà trovato con le gomme invernali ancora sul veicolo potrà incorrere in una multa che va da €87 sino a €430.

Un modo per evitare di doversi ricordare ogni anno di questa scadenza è quello di usare pneumatici 4 stagioni o gomme che hanno un indice di velocità uguale (o superiore) a quello indicato sul libretto. In questi casi, non si deve effettuare alcun cambio. In tutti gli altri, però, sarà quindi necessario prendere appuntamento con il proprio gommista di fiducia oppure tirare su le maniche e adoperarsi nel cambio.

Questa pratica è molto importante affinché l’auto sia predisposta ad ogni condizione climatica che possa dover affrontare. Le gomme invernali, infatti, sono pensate per dover tenere la strada anche in caso di neve o ghiaccio e hanno un’aderenza ottimale, anche a basse temperature. Quelle estive, invece, sono pensate propri

