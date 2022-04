Alessandra Celentano perde il controllo: “Dove pensate di essere?”, Mai vista così

Durante il daytime andato in onda mercoledì 13 aprile, Alessandra Celentano si è lasciata andare a uno sfogo durissimo contro due ballerini

Ormai il serale di Amici21 sta rendendo ogni squadra sempre più agguerrita. La competizione ha raggiunto i massimi livelli e alla finale mancano solo cinque puntate. Siamo quindi perfettamente a metà percorso e i concorrenti, con i loro coach, iniziano a sentire la tensione: in ogni puntata escono due ragazzi, per cui il cerchio si stringe.

Durante il daytime andato in onda mercoledì 13 aprile, la maestra Alessandra Celentano si è lasciata andare a uno sfogo che nessuno si sarebbe aspettato. Il motivo? Ha colpito proprio i suoi allievi.

Alessandra Celentano riprende Michele e Carola: delirio

La quarta puntata del serale di Amici21 ha visto l’eliminazione di Aisha, cantante di Lorella Cuccarini e di Crytical, cantante di Anna Pettinelli. I due han dovuto abbandonare definitivamente il programma e la puntata è stata segnata anche e soprattutto dalla tristezza dei ragazzi, ormai tutti affezionati come un’unica famiglia. Durante la puntata, però, c’è stata anche uno scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini in merito alla versatilità.

Secondo la prima, il ballerino classico Michele sarebbe uno dei più talentuosi e versatili della scuola, mentre Dario della Peparini non lo è. Ovviamente, la collega la pensa in maniera opposta. L’argomento è stato poi affrontato anche dai ragazzi una volta tornati in casetta, dopo la registrazione. Serena, in particolare, si è lasciata andare a un durissimo sfogo, nel quale ha sostenuto che la Maestra Celentano non capisca niente di danze moderne e che Dario sia indiscutibilmente il più versatile della scuola.

Durante il daytime di mercoledì 13 aprile, Alessandra ha scritto una lunga lettera ai suoi due allievi, Carola e Michele. Ciò di cui li ha accusati è di non sapersi difendere e di non voler prendere una posizione nei confronti delle critiche altrui. “Dove pensate di essere?!” ha chiesto loro, mettendogli davanti agli occhi l’importanza del lottare per il proprio posto, in una scuola come Amici. L’occasione è unica e per loro questo è un trampolino di lancio incredibile. “Svegliatevi!” gli ha infine letto, lasciandoli completamente di stucco.

I due, che inizialmente si sono mostrati basiti da un tale attacco, hanno poi preso bene le parole dell’insegnante. Subito dopo la lettura della lettera, infatti, Carola e Michele hanno mostrato le unghie. “Voi pensate di essere superiori di noi!” han detto a Dario e Serena, in un attacco diretto mai sferrato. La lettera della Celentano ha quindi sortito gli effetti desiderati: chissà se questo modo diretto e deciso di affrontare le situazioni rimarrà nel loro carattere.

