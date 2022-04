Oroscopo Paolo Fox del 13 aprile: mercoledì in amore da incorniciare. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Questo cielo invita a consolidare i rapporti di coppia, ma anche a vivere le relazioni con più leggerezza. Il lavoro promette grandi occasioni per i giovani in cerca di un impiego.

Toro – Le stelle vi invitano a chiarire in amore: parlate oggi senza rimandare. Stiano attenti i giovani alle prime esperienze sentimentali. Sul lavoro si prevede qualche tensione con una personalità importante.

Gemelli – Purtroppo oggi ci sono disguidi e problemi che ti tengono lontano da chi ami. Sul lavoro la situazione è un po’ piatta, ma non negativa. Prossima settimana ci saranno ottimi affari.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Si prevede una scelta in campo amoroso entro fine mese e ciò vi rende piuttosto iperattivi. Ci sono nuove collaborazioni che arrivano all’improvviso e saranno utili per il futuro.

Leone – Le storie che nascono in questi giorni sono importanti, ma se vivete già una bella relazione è il caso di programmare qualcosa insieme per i prossimi mesi. Sul lavoro è il momento di agire e dare spazio alle nuove idee.

Vergine – Attenzione in amore: Venere e Giove sono contrari: non fate il passo più lungo della gamba. Sul lavoro sarà necessario fare buon viso a cattivo gioco.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Potreste capire che non vale la pena arrabbiarsi con certe persone. Sia in amore che sul lavoro oggi si prevede un tira e molla.

Scorpione – La giornata è importante in amore, ma dovete sfruttarla al massimo. Sul lavoro ci sono possibili viaggi fruttuosi, ma è anche possibile parlare molto e ottenere poco.

Sagittario – La cosa più importante è che stiate bene: dire addio non sarà così difficile e anche fare nuovi incontri. Attenzione, sul lavoro, alle persone frustrate che scaricano su di voi.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Se siete usciti da una relazione negativa avete voglia di rimettervi in gioco. Sul lavoro è il momento giusto di far partire nuovi progetti.

Acquario – Attenzione agli incontri in amore, specie se avete già una storia. Oggi potrebbe esserci qualche problemino. Oggi sono previsti sacrifici sul lavoro, ma ne varranno la pena.

Pesci – Luna opposta in amore: se siete soli o usciti da poco da una relazione non avete voglia di innamorarvi. Qualche ritardo sul lavoro, ma è previsto, per oggi, che guadagnate prestigio.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox del 13 aprile: mercoledì in amore da incorniciare proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.