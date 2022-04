Oggi è un altro giorno, che sfogo in diretta: “Non vali niente, non sei nulla”, conduttrice sbigottita [VIDEO]

Confessione drammatica a Oggi è un altro giorno: Serena Bortone raccoglie nel suo studio RAI confidenze spinose.

Reduce dall’esperienza al “GF Vip“, Nathaly Caldonazzo è stata ospite nei parterre dei maggiori rotocalchi televisivi, narrando agli spettatori la sua esperienza dentro alla casa di Cinecittà. La showgirl romana vanta una lunga carriera, e rappresenta un volto storico dell’iconico Bagaglino; non è inoltre digiuna dal mondo dei reality. Nathaly ha infatti partecipato anche al format “Temptation Island” in coppia con l’ex fidanzato Andrea Ippoliti, e il suo percorso all’interno del programma ha evidenziato parecchie criticità nel loro rapporto.

La showgirl ha condiviso i suoi trascorsi amorosi anche nello show di Alfonso Signorini, provocando l’intervento in diretta del suo ex, comparso sotto le telecamere per respingere le sue accuse. Ieri Nathaly è stata accolta come ospite nello studio RAI di Serena Bortone: le sue parole a “Oggi è un altro giorno” hanno fatto chiarezza circa il suo passato.

Nathaly Caldonazzo si confessa a “Oggi è un altro giorno”: “Era un uomo violento”

La soubrette è comparsa in forma smagliante alle telecamere di “Oggi è un altro giorno“, e ha ripercorso diverse tappe della sua vita professionale e privata. La conduttrice ha indagato circa i suoi trascorsi familiari, e Nathaly ha rivelato come la figura paterna fosse una persona scostante e spesso violenta. In giovane età, infatti, la showgirl si era schierata in difesa della madre, e tale esposizione ai maltrattamenti avrebbe condizionato anche la sua vita adulta.

Nathaly ha infatti raccontato di aver replicato le stesse dinamiche della madre nella sue scelte di cuore, legandosi ad uomini potenzialmente distruttivi. Pur senza far nomi, la soubrette ha condiviso la sua esperienza con gli spettatori del talk-show di RAI 1. “Definisci la violenza psicologica, così le donne a casa possono riconoscerla…“, l’ha invitata Serena Bortone. Nathaly ha quindi spiegato: “E’ una sorta di manipolazione… Ti rende insicura, ti manipolano, ti fanno capire che senza di loro tu non vali niente. Che non sei nulla, che non sei capace di fare nulla… Ti indeboliscono interiormente. Questo è un danno molto grande, infatti io lo trovo alla stessa stregua della violenza fisica, la violenza emotiva.“. Ecco il video del suo intervento in diretta:

“Io la trovo alla stessa stregua della violenza fisica la violenza emotiva”

Nathaly Caldonazzo a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #11aprile pic.twitter.com/9DTlNUos2U — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) April 11, 2022

Non sappiamo se Nathaly facesse velatamente riferimento all’ex Andrea Ippoliti: quello che è certo è che tra i due non scorre tutt’ora buon sangue. Ci saranno contro-dichiarazioni, dopo la sua ospitata ad “Oggi è un altro giorno“?

