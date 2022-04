milly-carlucci-sotto-accusa:-“non-tutti-lo-sanno,-ma…”.-la-conduttrice-cede-e-svela-tutto

Milly Carlucci non ce la fa più e decide di ammettere tutto. I rumors erano decisamente insostenibili, momenti di tensione per la conduttrice

Ormai è uno dei volti più amati e richiesti dal pubblico della Rai, Milly Carlucci. Non per niente, molti l’avrebbero voluta anche alla conduzione dell’Eurovision Song Contest, come coronamento alla sua carriera e alla sua bravura. Milly Carlucci è una presentatrice esperta e nel suo palmarés ci sono tanti successi, duraturi nel tempo: Ballando con le Stelle ne è un esempio perfetto.

Nelle ultime ore, però, la Carlucci è stata travolta da una serie di rumors e dicerie che l’avrebbero voluta fallimentare in un grande progetto. Lei, però, non ci sta e svela tutto.

Milly Carlucci senza freni: crollano tutti i castelli

Uno degli ultimi progetti in cui Milly Carlucci ha messo anima e corpo è quello del Cantante Mascherato. Lo show è finito da poche settimane e ha incoronato come vincitore Paolo Conticini, che era sotto la maschera della volpe. Quella andata in onda quest’anno è stato un successo ma, mai come adesso, ci sono state diverse critiche nei confronti del format.

Uno degli aspetti che non è piaciuto è legato alla giuria. Secondo molti, Arisa, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti hanno avuto uno stile molto confusionario e poco ordinato, che non ha aiutato i telespettatori nel godersi il programma. In secondo luogo, a tanti non è piaciuto che siano state eliminate per prime certe maschere i cui concorrenti si erano distinti per bravura e, al contrario, quelle più “scontate” sono arrivate in finale.

Diversamente dagli anni precedenti, gli ascolti quest’anno non hanno sempre premiato lo show di Milly Carlucci. Forse anche per questo aspetto, nelle ultime ore si sono moltiplicati i gossip secondo cui il programma non sia stato riconfermato. Alberto Dandolo, a Oggi, ha detto: “I vertici Rai lo considerano troppo costoso e di scarso appeal per il target pubblicitario di riferimento“. Queste parole avevano fatto tremare il pubblico e gli affezionati.

Milly Carlucci, però, non ci è stata a questo gioco. La conduttrice, infatti, ha postato sul proprio profilo Instagram una fotografia insieme al gruppo di ballerini e alla maschera del pulcino. Come didascalia, ha scritto: ““Ci vediamo il prossimo anno per la quarta edizione. Grazie a tutti per aver giocato con noi!”. Parole decise e nette che sgomberano da ogni dubbio e diceria: il Cantante Mascherato tornerà.

