“L’invidia è una brutta bestia”: Laura Pausini lancia l’accusa, tensione prima dell’evento

La cantante e futura conduttrice dell’Eurovision si sfoga sui social. Laura Pausini non ci sta più, si alzano pesantissime accuse

Nelle ultime ore, Laura Pausini è al centro di una fitta serie di commenti. La cantante è prossima a presentare l’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino. Sul palco insieme a lei ci saranno Mika e Alessandro Cattelan e si prevede che sarà uno dei più importanti e più internazionali eventi musicali d’Italia.

Nelle ultime ore, però, Laura Pausini sui social network si è lasciata andare a uno sfogo che nessuno si sarebbe mai aspettato. A centrare sono proprio i suoi colleghi che calcheranno con lei il palco dell’Eurovision: ecco cos’è successo.

Laura Pausini li stronca: “Siete solo invidiosi”

Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika sono ormai al lavoro già da un po’ di tempo. L’Eurovision Song Contest, infatti, si terrà a maggio e manca poco più di un mese al grande evento che coinvolgerà cantanti di tutta Europa. I tre conduttori, però, è ormai tempo che sono anche al centro di polemiche e gossip che li vogliono uno contro l’altro. In particolare, nelle ultime ore al centro dei discorsi c’è una frase che la Pausini ha detto, su Radio Deejay con Cattelan, riguardo a Mika.

“Abbiamo una chat con Mika, ma lui risponde solo alle chiamate“ ha detto in diretta, ironizzando sul fatto che Mika risponda molto poco al cellulare. Questo, però, è stato letto dai fan come un evidente segnale di lite in corso tra Laura Pausini e Mika. Improvvisamente, infatti, si sono susseguiti i gossip secondo cui Mika sia escluso e maltrattato dai due colleghi conduttori. Laura Pausini, che fino a questo momento era rimasta in silenzio, è poi esplosa sui social quando ha visto il fan club di Mika riportare la sua battuta.

La cantante, infatti, ha risposto a tono a coloro i quali vogliono leggere la battuta sul rapporto di Mika con il telefono in malo modo. “Ahahahahhaahah ma lui è in tour!” ha spiegato. “Niente, non ce la fanno a capire che tutti noi ci adoriamo e vogliono per forza farci litigare. Invidiosi!“. Della stessa opinione anche i fan della cantante, che la difendono da questi modi non limpidi di portare luce sul Festival e, soprattutto, di creare scalpore.

L’invidia è una brutta bestia! Io quasi quasi fossi in voi ci farei uno spot pubblicitario con voi che litigate in chat!😄😆 — 💓🎶sara🎹💓 (@saramikalove) April 11, 2022

Laura Pausini, Mika e Cattelan sembrano quindi in ottimi rapporti: un presupposto fondamentale per condurre una trasmissione del calibro e dell’importanza di quella di Torino.

