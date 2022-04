“In quella curva…”. Striscia la Notizia, l’inviato si ribalta in macchina: il video dell’incidente terrificante | Guarda

Grande spavento per Jimmy Ghione, vittima di un rocambolesco incidente che ha fatto preoccupare molto i telespettatori di Striscia la Notizia, e non solo. Forse non tutti sanno che lo storico inviato del tg satirico di Canale 5 è un ottimo pilota: per questo ha preso parte alla 63esima edizione della cronoscalata di Selva di Fasano, in Puglia.

Durante una curva Ghione ha perso il controllo della sua automobile e si è ribaltato: per fortuna ne è uscito illeso, e così la folla dopo il grosso spavento gli ha tributato un enorme applauso di incoraggiamento. L’inviato di Striscia la Notizia ha voluto rassicurare tutti: nel servizio mandato in onda nella puntata di stasera, lunedì 11 aprile, è tutto d’un pezzo al fianco di Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1. “Mi sento in colpa, gli ho detto io di fare quella curva in pieno”, ha ironizzato Fisichella.

“Io stavo andando particolarmente forte – è stata la ricostruzione di Ghione – e la macchina a un tratto ha perso aderenza dalla parte posteriore, forse a causa di un po’ di sabbia o sterpaglia sulla strada. C’era molto vento, che potrebbe aver portato a terra e sporcato la strada. Peccato perché ero primo”. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene: lo spettacolare incidente non ha fortunatamente avuto alcuna conseguenza fisica per l’inviato di Striscia la Notizia.