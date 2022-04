“Il problema l’ha creato lui”: pessimo teatrino per Raimondo Todaro, dovrà rispondere di un’offesa gravissima [VIDEO]

Ad Amici21 la situazione sta diventando sempre più tesa. Al centro del mirino c’è Raimondo Todaro e una sua allieva: ecco cos’è successo

Ad Amici21 ormai ci si sta avviando verso la finale. Sabato 9 aprile è andata in onda la quarta puntata del serale, che ha visto l’eliminazione di Aisha e Crytical. Durante la puntata non sono mancati i classici e ormai iconici scontri tra professori e, in particolar modo, tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. In particolare, la questione riguardava Michele, accusato dal maestro di latino-americano di non essere versatile.

Questa opinione ha poi scatenato la Celentano e le parole dei professori hanno causato anche una discussione in casetta. Proprio lì, una allieva di Todaro ha pronunciato pesanti parole, che potrebbero avere dure conseguenze.

Raimondo Todaro nella bufera, ecco cosa succede

Per la quarta puntata del serale, Alessandra Celentano ha proposto un guanto di sfida tra Michele, suo allievo e ballerino classico e Dario. Il secondo appartiene alla squadra di Veronica Peparini ed è un danzatore di modern, con delle solide basi di danza classica. Il guanto si basava su una coreografia che richiedeva grande capacità sia nella danza classica che in quella moderna. I due sfidanti han dato il meglio di sé ma, a fine coreografia, la Celentano ha dedicato dure parole a Dario.

“La differenza di questo tipo di coreografie è che ci sono determinati requisiti che bisogna avere per forza” ha detto la maestra, sottolineando tutti i difetti di Dario come piedi e linee. Il ballerino della Peparini, però, non ci è stato e ha sottolineato che, secondo lui, Michele sia bravissimo nel suo stile ma poco versatile, qualità invece che riconosce a sé stesso. Anche la Peparini l’ha sottolineato, durante la puntata: “Tu parli di Michele come di un ballerino eccellente e parli di altri, come Dario, come ballerini scarsi. Ma questo non è vero“.

Dopo la puntata, i ragazzi sono andati in casetta. Lì è nata una discussione proprio su questi temi e un’allieva di Todaro, Serena, si è completamente lasciata andare. “Ha esagerato anche quando ha detto che Michele è più versatile rispetto a Dario. Perché Dario è il più versatile qua dentro” ha detto. Se fino a qua ha semplicemente espresso il suo parere, poi è scivolata nella rabbia: “Ma quella… Cioè, davvero non capisce un ca**o“.

Dopo la quarta puntata del Serale Serena e Dario reagiscono così… #Amici21 pic.twitter.com/ddy8KGWi6t — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 11, 2022

Queste parole getteranno grossi problemi per l’allieva e il suo maestro che, probabilmente, dovranno subire una pesante discussione con la Maestra Celentano. Su Twitter, però, alcuni fan accusano Raimondo Todaro di essere in qualche modo responsabile di questo modo di fare dell’allieva, che lui ha sempre protetto:

Il problema è stato far credere a dei ballerini mediamente discreti che sono dei super talenti della danza.

Ecco da dove deriva la loro arroganza. Eh sì,mi riferisco a Dario e a serena. #Amici21 — YokoVipera 🐍 (@ViperaYoko) April 11, 2022

La situazione è tesa e non ci resta che aspettare e seguire i prossimi daytime per capire quali saranno le effettive conseguenze di quello scivolone.

