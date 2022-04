“il-caso-spotlight”,-un-felice-ritorno-del-cinema-civile

IL CASO SPOTLIGHT

Sky Cinema Drama, ore 21. Con Michael Keaton, Mark Ruffalo e Rachel Mc Adams. Regia di Thomas Mc Carthy. Produzione USA 2015. Durata 2 ore e 9 minuti

LA TRAMA

È la rievocazione del caso giornalistico che 21 anni fa fece scoppiare lo scandalo delle violenze sui minori ad opera del clero americano. Il merito fu dei coraggiosi redattori del Boston Globe che portarono fino in fondo l’inchiesta senza lasciarsi intimidire dall’Arcidiocesi di Boston che per anni aveva insabbiato i casi e dalla campagna delle forze politiche legate al clero del New England.

PERCHÈ VEDERLO

Perché è un felice ritorno del cinema civile che specie negli anni 40 e 50 aveva permesso a Hollywood di conquistarsi una meritata fama come portabandiera di meritorie cause. Un ritorno salutato con imprevisto e confortante entusiasmo dalla Hollywood di sette anni fa. Che difatti portò il film di Mc Carthy all’Oscar.