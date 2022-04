GF Vip | “Sono agli sgoccioli!”: scoop sulla coppia misteriosa, l’ultima indiscrezione è drammatica

Una delle coppie del GF Vip sembra navigare in pessime acque: attesa la rottura definitiva nelle prossime ore?

Le ultime indiscrezioni vociferano circa una presunta crisi tra due dei protagonisti del reality di Alfonso Signorini. La coppia, nata sotto i riflettori della casa di Cinecittà, si sarebbe nuovamente ricongiunta dopo le rispettive eliminazioni, e avrebbe vissuto momenti da luna di miele al di fuori delle telecamere.

Una nota influencer ed esperta di gossip, però, ha fatto trapelare delle news inquietanti: si tratta di Deianira Marzano, guru dei pettegolezzi e dei consigli di bellezza su Instagram. Secondo Deianira, la coppia sarebbe in procinto di scoppiare: l’atteggiamento petulante e insistente dell’ex gieffina avrebbe portato all’esasperazione il suo giovane compagno, compromettendo così l’intero rapporto. Si tratta di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: vediamo cos’ha rivelato Deianira a proposito.

GF Vip: niente lieto fine per Manuel e Lulù, ecco tutta la verità

Deianira Marzano non ha dubbi: come sostenuto sulle sue stories di Instagram, voci molto vicine alla coppia “dicono che sono agli sgoccioli“. Non solo: l’influencer si spinge oltre, a argomenta tale supposizioni. A quanto pare, gli atteggiamenti troppo assillanti ed esigenti di Lulù avrebbero esacerbato il rapporto tra i due, rendendo la rottura l’unica opzione possibile.

Lulù, messa al corrente di tali dicerie, ha scelto di replicare su Club House, cercando di mettere a tacere le preoccupazioni dei fan. “State tranquilli. E basta con tutte queste ansie che state scrivendo.”, ha esordito la Princess. “Non c’è nulla di cuipreoccuparsi. Noi siamo tranquilli, leggere queste cose ci dà un sacco di ansia. Vogliamo vivere tranquilli e senza questi film che sembrano quelli della Signora in Giallo. Tutti che fanno gli investigatori privati. Mamma mia!“.

La Princess di retaggio etiope ha smentito in toto le indiscrezioni circa un presunto allontanamento dal giovane atleta: “Mi dispiace che pensino che io e Manuel siamo dei bugiardi. Ci dispiace, capito? Se avessi qualcosa lo diremmo immediatamente. Speriamo che non accadrà mai. Lo speriamo per la nostra storia. State tranquilli. Facciamo le corna!“. Insomma, sembra che la crisi tra i due sia al momento scongiurata. I due continuano a convivere nell’appartamento romano di Manuel, dove il nuotatore in precedenza viveva col padre, e sembrano coltivare un sacco di progetti assieme. Seguiremo con estrema attenzione le tappe della loro relazione, ormai di pubblico dominio da mesi.

