Elisa Isoardi, la lieta novella: “Accadrà in autunno”, lo aspettava da tanto

Bella notizia per Elisa Isoardi, da tempo lontana dagli schermi della televisione. Manca pochissimo: ecco cosa sta rivoluzionando la sua vita

Nella sua vita lavorativa sono state molte le soddisfazioni, nonostante non sia mancato qualche momento di difficoltà. Elisa Isoardi, infatti, sceglie sempre con cura gli ambienti lavorativi in cui decide di inserirsi. Famosa fu la sua sostituzione di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco, che le costò anche qualche polemica fatta proprio dalla padrona di casa.

Negli ultimi mesi, la conduttrice si è tenuta lontana dalla televisione. In arrivo, però, una grandissima novità nella sua vita: si parla già di settembre. Ecco costa sta per succedere.

Elisa Isoardi è pronta, manca poco

Sono ormai diversi mesi che la Rai sembra aver deciso di escludere Elisa Isoardi dai propri piani e dalle proprie programmazioni. Non si sa se, dietro a questo allontanamento, ci sia una lite o una volontà precisa di una delle due parti, che l’altra ha dovuto subire. La verità, però, è che sicuramente qualcosa deve essere successo. Alla rivista Gente, Elisa Isoardi a gennaio aveva rivelato di non essere in un periodo proprio facile: “Il telefono comincia a squillare meno, i giorni passano (…). Senti di non aver concluso granché” aveva rivelato, facendo proprio riferimento allo stop della sua carriera.

Oggi, però, sembra che la situazione stia nettamente cambiando. Si vocifera, infatti, che Elisa Isoardi sia andata a colloquio con Antonio Di Biella, il responsabile della fascia del DayTime della Rai. Si parla di una trasmissione che sembrerebbe andrà in onda nell’autunno prossimo: sarebbe per lei un vero nuovo inizio. Elisa Isoardi, quindi, sembrerebbe pronta a un nuovo lancio, un ritorno in Mamma Rai che la salutò nel 2020 dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, con Raimondo Todaro.

La coppia riscosse molto successo sia nel ballo sia nel gossip poiché, entrambi single da poco tempo, avevano fatto supporre che tra di loro ci fosse qualcosa di più di un’amicizia. In realtà con la fine del programma è finito anche il gossip e, dopo poco tempo, Todaro è ritornato con la moglie, dalla quale si era separato.

Un altro reality in cui ha partecipato in questi anni di pausa è stato quello de L’Isola dei Famosi, che però non le ha fruttato nell’immediato qualche conduzione. Insomma, per la Isoardi sembrerebbe arrivato il momento di tornare al lavoro. Per ora questa notizia non è stata confermata né da lei, né dalla rete. Chissà di cosa potrebbe trattarsi e, soprattutto, se andrebbe a soppiantare un programma già noto.

The post Elisa Isoardi, la lieta novella: “Accadrà in autunno”, lo aspettava da tanto appeared first on Ck12 Giornale.