“con-quale-faccia!”:-jeremias-rodriguez-senza-vergogna,-fa-una-figuraccia-davanti-a-tutti

Pesanti ripercussioni per Jeremias Rodriguez dopo la zuffa verbale tra naufraghi: le sue parole scatenano un caso in rete.

L’irrequieto fratello d’arte Jeremias Rodriguez è sbarcato a “L’Isola dei Famosi” assieme al padre Gustavo, ed entrambi si sono imposti molteplici volte come leader naturali nella spiaggia di Cayo Cochinos. Il suo percorso all’interno del survival-game sembra essere all’insegna della competitività e dell’individualismo. Jeremias si è infatti aggiudicato la vittoria di diverse prove, inimicandosi però gran parte del gruppo di naufraghi.

Gli ultimi scontri lo vedono fronteggiare uno degli ultimi arrivati a Playa Acopiada: si tratta di Edoardo Tavassi, entrato assieme alla celebre sorella Guendalina. Dopo un acceso scontro degli ultimi giorni, riproposto durante l’ultimo prime time, il pubblico del reality si è rivoltato contro il prezzemolino sudamericano.

Jeremias Rodriguez e le pesanti accuse a Edoardo: le sue parole scatenano l’indignazione nei social

Ilary Blasi ha proposto agli spettatori de “L’Isola” uno spezzone di clip in cui Edoardo, dopo svariati tentativi di avvicinarsi a Jeremias, demordeva dal suo intento, tacciando quest’ultimo di falsità. Il rampollo dei Tavassi, infatti, aveva ignorato le profetiche avvertenze di Nicolas Vaporidis circa il temperamento di Jeremias, e aveva tentato di stringere amicizia con lui.

Jeremias però, indispettito dal legame di Edoardo e Nicolas, lo aveva preso a male parole, minimizzando il loro rapporto, e riducendolo a mera convivenza sull’isola. Aveva inoltre riportato una confidenza di Guendalina – in cui l’influencer aveva rivelato di aver prestato soldi al fratello –, cogliendo la palla al balzo per infierire su Edoardo. L’ha infatti definito un “mantenuto dalla sorella“, e tale episodio ha ulteriormente esacerbato gli animi tra i due. Edoardo infatti si è dichiarato indignato dalle inopportune rivelazioni di Jeremias.

In seguito, il giovane Rodriguez aveva anche bollato i fratelli Tavassi come due aficionados dei reality, sottintendendo la loro incapacità di farsi strada in altro modo. Le sue parole oltraggiose hanno scatenato una reazione lampo nel mondo dei social: un utente di Twitter commenta infatti: “Ma avete capito che Jeremias ha avuto davvero il coraggio di dire ai Tavassi “con tutti i reality che volete fare…”. LUI. JEREMIAS RODRIGUEZ. LUI. CIOÈ CA**O, CI STA UN RODRIGUEZ IN OGNI REALITY ITALIANO! MA CON QUALE FACCIA, MA CON CHE CORAGGIO!“.

Ma avete capito che Jeremias ha avuto davvero il coraggio di dire ai Tavassi “con tutti i reality che volete fare” LUI. JEREMIAS RODRIGUEZ. LUI. CIOÈ CAZZO CI STA UN RODRIGUEZ IN OGNI REALITY ITALIANO MA CON QUALE FACCIA MA CON CHE CORAGGIO#isola pic.twitter.com/EsYgJdZ7lz — 𝒜𝓃𝑔𝑒🍋 (@_iamAm2_) April 11, 2022

Sembra proprio che i consensi per Jeremias stiano subendo un crollo verticale. Le sue ultime bordate lo penalizzeranno, in caso di televoto?

