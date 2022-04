“Con lui lo farei subito!”: Soleil Sorge butta fuori la verità, sbeffeggia la collega gelosa [VIDEO]

L’influencer Soleil Sorge confida una realtà clamorosa in diretta: provocazione palese o esiste un fondo di verità?

L’influencer Soleil Sorge è stata sicuramente uno dei personaggi chiave dell’ultima edizione del “GF Vip“. La sua permanenza nel reality le ha spianato la strada, affidandole la chiave con cui accedere nel mondo dello show-business. La mattatrice Barbara D’Urso l’ha infatti voluta al suo fianco in veste di opinionista, colorando il cast de “La Pupa e il Secchione“, a fianco di Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Soleil è stata inoltre vittima di uno scherzo da parte del programma “Le Iene“, e tale beffa televisiva le ha regalato una visibilità ancora maggiore. L’ex gieffina è inoltre spesso ospite dello spin-off “Isola party“, appuntamento social dedicato ai retroscena del reality di Ilary Blasi. Gli ospiti del format, infatti, commentano gli avvenimenti sulla spiaggia di Cayo Cochinos, spaziando anche sui propri progetti privati e professionali. Durante l’ultima puntata di “Isola party”, Soleil ha indugiato ad una confidenza molto significativa, che potrebbe minare i rapporti con un’ormai storica collega di casa “GF Vip“.

Soleil Sorge si sbottona in diretta: partirebbe per l’Honduras con lui

Ospite in collegamento con Ignazio Moser e l’imitatrice Valentina Barbieri, Soleil Sorge si è raccontata, vagliando anche l’ipotesi di ritornare come naufraga nell’atollo di Cayo Cochinos. L’ex gieffina aveva già affrontato le insidie dell’isola onduregna nel 2019, e durante la sua avventura era sbocciato l’amore con il fratello d’arte Jeremias Rodriguez. La storia è in seguito naufragata, ma Soleil si dichiara pronta ad affrontare nuovamente il reality di Ilary Blasi, purché in compagnia di un uomo in particolare.

Valentina Barbieri l’ha infatti interpellata: “Soleil nell’isola con Barù, troverebbero ogni cibo…“, ha ipotizzato. Soleil ha immediatamente replicato: “Ah, sì! Con Barù partirei domani, a farla con lui!“. Ecco il video del suo intervento:

Chissà come ha reagito dopo tali affermazioni Jessica Selassiè… Come sappiamo, la Princess ha tolto il “follow” all’enologo toscano dopo le rivelazioni in diretta di quest’ultimo a “Verissimo“. Barù aveva infatti dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin che la presunta love story caldeggiata dai fan era solamente una loro fantasia, e che considerava Jessica alla stregua di una cara amica. Sospettiamo che l’infatuazione della Princess sia tutt’ora in corso: i suoi rapporti con Soleil sono destinati a raffreddarsi, dopo le rivelazioni a “L’Isola party”?

