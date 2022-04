Bollette Luce fuori controllo: puoi salvarti solo così, 3 trucchi per risparmiare

Questo periodo storico è segnato dai rincari, che stanno coinvolgendo praticamente tutti i settori. Per quanto riguarda la luce, però, può esserci rimedio

La situazione economica, in Italia, non si sta risolvendo. La pandemia ha infatti rallentato molte attività sia nella produzione che nella distribuzione di beni. Il lockdown e le regole restrittive, poi, hanno imposto un freno anche alle attività di consumo, cosa che ha causato un rallentamento nell’economia dello stato.

La lenta ripresa delle attività, però, è coincisa con un rialzo netto delle bollette di luce e gas, con picchi decisamente inediti. Ecco cosa potete fare per provare a risparmiare nelle bollette: piccoli segreti di economia quotidiana che possono alleggerire le spese.

Bolletta della luce fuori controllo? Fai così

I primi tre mesi del 2022 hanno confermato un trend di crescita dei costi di luce e gas. Ad essere aumentato, in particolar modo, è il costo della materia prima, che va poi a causare dei rialzi anche nella bolletta. L’energia elettrica segna un aumento del 55% e il gas metano del 41,8%. Numeri pazzeschi che vanno a pesare sulla situazione economica delle famiglie, già duramente provate dai due anni di restrizioni da cui stiamo uscendo.

Il governo, per cercare di alleggerire questa situazione, sta provvedendo a tagli dell’IVA soprattutto per le situazioni economiche più difficili. Ciò che non cambia, però, è che finché la materia prima costerà così tanto le bollette non potranno vivere un ribasso, deciso e definitivo. Oltre all’energia elettrica, anche il gas è aumentato di molto, portando a un costo di 96,64 centesimi di euro per metro cubo.

Ci sono, però, alcuni stratagemmi per provare a spendere meno. Innanzitutto, controllate nelle vostre bollette le fasce orarie in cui il consumo di energia elettrica è più economico. Solitamente il periodo migliore è la notte, ma ogni compagnia ha orari precisi ed è bene controllare il proprio. In secondo luogo, rimuovete ogni stufetta e calorifero elettrico dalla vostra casa, poiché consumano molta corrente e vanno a impattare sul costo finale della bolletta.

Terzo consiglio è quello di cercare di favorire, nella preparazione dei pasti, cotture brevi al forno. Sia il forno sia il fornello, se usati a lungo, causano un impatto non indifferente nella bolletta. Preferite, quindi, ricette che non richiedano lunghe cotture, soprattutto se avete famiglie numerose e le preparazioni sono molte. Se seguite questi tre consigli, potrete notare un calo del prezzo delle bollette e questo, soprattutto a livello famigliare, può aiutare. Rimangono validi i classici consigli di spegnere le lampadine se non necessarie e di non esagerare con il riscaldamento casalingo.

The post Bollette Luce fuori controllo: puoi salvarti solo così, 3 trucchi per risparmiare appeared first on Ck12 Giornale.